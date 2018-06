Canarias abordará este martes con el ministro de Interior la llegada de migrantes por vía marítima

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se va a reunir este martes en Madrid con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para tratar sobre los movimientos migratorios por vía marítima y coordinar las actuaciones, tras la llegada a las Islas por vía marítima de 129 personas a Gran Canaria el fin de semana.



La portavoz del ejecutivo, Rosa Dávila, dijo tras la reunión del Consejo de Gobierno que Clavijo trasladará sus inquietudes sobre la cuestión migratoria el miércoles y el jueves en Bruselas al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y con representantes de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea.



El viaje de Clavijo a Bruselas está motivado por su condición de presidente de turno de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea para tratar con el Comité Europeo de Regiones y defender la posición de no perder recursos provenientes de la Política Agraria Común.

El objetivo de Clavijo es una mayor cooperación y diálogo al más alto nivel europeo con los países emisores de migrantes y un despliegue más eficaz de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), dijo la portavoz del Gobierno canario.



Estas cuestiones no pueden tener "una respuesta local, sino global", insistió Rosa Dávila.



En cuanto al encuentro con el ministro del Interior, la portavoz indicó que Clavijo busca la coordinación de los medios materiales, los protocolos y los procedimientos de actuación del ejecutivo español para atender a las personas que llegan a las Islas en busca de una salida a situaciones de miseria y guerra.



En este momento, estas personas están en un pabellón deportivo del sur de Gran Canaria "que está pensado para hacer deporte y para dedicarlo a los vecinos del municipio", dijo Rosa Dávila.



En cuanto al anuncio del Gobierno de España de que en esta legislatura no habrá tiempo de cerrar el nuevo sistema de financiación autonómica, la portavoz del ejecutivo canario señaló que en todo caso debe mantenerse el marco multilateral de negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no puede sustituirse por acuerdos bilaterales con las comunidades autónomas.



Reiteró la sorpresa que ha supuesto para el Gobierno de Canarias el anuncio del retraso del nuevo modelo de financiación autonómica y las posibles negociaciones bilaterales que puedan suponer quitas o reestructuraciones de deuda, cuando hay un marco para tratar sobre el nuevo sistema de forma trasparente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.



En la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Canarias quiere dejar clara su predisposición a que se acuerde el nuevo modelo, y si no se hace no es por falta de tiempo, sino por oportunidad política derivada de la minoría parlamentaria del Gobierno y la situación en Cataluña, consideró Rosa Dávila.