El expresidente de Canarias Fernando Clavijo no se fía de Pedro Sánchez, pero condiciona el apoyo de CC a “que llegue dinero” a las Islas

Fernando Clavijo no se fía de Pedro Sánchez. “Ya me engañó cuando yo era presidente del Gobierno de Canarias”, ha manifestado el actual senador de Coalición Canaria (CC), que aun así supedita el apoyo de su partido al preacuerdo para un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos a una condición: “Que llegue dinero” a las Islas.

“No entiendo la necesidad de haber llevado al país a otras elecciones y ahora llegar a un acuerdo tan rápido. Veremos qué da este acuerdo y con qué condiciones suma el resto”, ha declarado Clavijo en una entrevista concedida a Radio Marca. El expresidente canario sostiene que la decisión de CC, que en campaña electoral, y tras su alianza con Nueva Canarias (NC), levantó el veto que le había impuesto a Unidas Podemos, dependerá “del trato que den a Canarias”.

El sí a Sánchez pasa, en opinión del senador nacionalista, por el desarrollo de la agenda canaria y por “darle atención al Archipiélago para que se cumpla lo que no ha cumplido” hasta ahora el socialista.

“Sería una buena noticia que CC tuviera importancia a nivel nacional en los pactos. Aunque no gestionemos el dinero, nunca votaremos en contra de que llegue dinero a Canarias porque no podríamos mirar de cara a los ciudadanos”, ha aseverado Clavijo, que ha expresado su preocupación porque “son muchos días de un Gobierno inestable y son muchos los temas que hay que tratar con Canarias en un momento de incertidumbre y donde el turismo ha bajado un 11%, algo que no se veía desde 2008 con el inicio de la crisis”.

El expresidente del Gobierno canario ha responsabilizado a Sánchez del ascenso de Vox. “Debería pedir perdón por haber hecho el tonto con unas nuevas elecciones, metiendo a 52 fascistas en el Congreso y hundiendo la Bolsa en un octubre negro. La culpa de la subida de Vox es exclusivamente del PSOE”, ha dicho.

Clavijo también ha defendido la alianza con NC de cara a estas elecciones. El senador de CC considera que ha sido “un acierto” porque ahora los nacionalistas canarios tienen “dos diputados que se cotizan al alza por lo fragmentado que está el Congreso”. "Era importante que Canarias estuviera bien representada en Madrid. Cuantos más diputados de obediencia canaria en el Congreso, más garantías tendrá el Archipiélago. El REF y el Estatuto son nuestros foros y no ha habido interés por desarrollarlos desde Madrid".

El senador por la comunidad autónoma ha explicado que este mismo miércoles se reúne la comisión de seguimiento de la coalición con NC y que espera que en ese marco se adopte una decisión conjunta sobre el preacuerdo de gobernabilidad entre el PSOE y Unidas Podemos. No contempla otro escenario. "Esta noche tendremos una reunión para hablar y ver cómo está la situación. Hay que marcar los tiempos porque será largo todavía".

“Yo me fio de las matemáticas. Si son representativas y necesitan nuestro voto para aprobar leyes o presupuestos, es matemáticas”, ha concluido.