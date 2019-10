Inés Arrimadas, en Gran Canaria: CC practica el "victimismo" para hacer olvidar que ha gobernado las Islas durante décadas

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha participado este miércoles en un acto de su partido en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha asegurado que Coalición Canaria practica una actitud "victimista" con la que pretende hacer olvidar que ha gobernado las Islas durante décadas, un tiempo en que "Canarias ha recibido muchas promesas, muchas veces, que se han convertido en mentiras".

Arrimadas ha defendido que la formación de Albert Rivera incluye en su programa electoral una agenda propia para Canarias que defiende los intereses del Archipiélago y "no tiene nada que ver con el discurso identitario" de Coalición Canaria.

La portavoz de Ciudadanos ha subrayado que "estas elecciones son cruciales" y que el proyecto de su partido de "garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio español" resulta "más importante que nunca en Canarias".

Así, ha dicho que el Estado debe tener en cuenta las condiciones especiales de Canarias, derivadas de su ultraperiferia y su insularidad, que "son objetivas e indudables".



"Canarias tiene una situación especial, la ultraperiferia, es una circunstancia objetiva, geográfica, física y cualquier gobierno de España debe tenerlo muy en cuenta", ha dicho Arrimadas.



"Hay que garantizar la igualdad en todos los rincones de este país y lo que no vamos a hacer es premiar a algunos territorios, que siempre son los mismos, para dejar olvidados otros, que es lo que han hecho siempre el PP y el PSOE", ha asegurado Arrimadas.



Asimismo, se ha referido a "las mentiras presupuestarias" del PSOE, que "ya no se las creen en Europa".

Inés Arrimadas, en el acto de Ciudadanos en Las Palmas de Gran Canaria EFE

Arrimadas ha dicho también que su partido espera lograr una mayoría suficiente para gobernar junto al PP, pero no excluye alcanzar pactos de Estado con otros partidos, como el PSOE, en aquellos asuntos que sea necesario.

"Vamos a luchar para que haya un gobierno alternativo a Sánchez, para que haya una suma entre Ciudadanos y el PP, pero siempre garantizando que haya acuerdos de Estado, también con el PSOE, para garantizar, por ejemplo, la lucha contra la despoblación o la educación", ha manifestado.

El objetivo es abordar "todas las reformas que ni el PP ni el PSOE han querido hacer nunca porque siempre se han dedicado a pactar con los nacionalistas", según Arrimadas.



En su opinión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "está muy cómodo pactando con los nacionalistas, y gobierna en la Diputación de Barcelona con (el partido de Carles) Puigdemont, después de todo lo que ha pasado", así como en Navarra, en Valencia o en Baleares.



"Espero que se den un batacazo electoral porque es la única manera de que se den cuanta de que no pueden seguir pactando con los nacionalistas, porque eso lo único que va a hacer es que se siga fracturando nuestro país", según Arrimadas.



Ciudadanos está en contra de una nación "en dos colores, en los rojos y en los azules" y considera que el bipartidismo solo "beneficia a los mismos de siempre", ha dicho su portavoz.



Para Arrimadas, es fundamental alcanzar acuerdos de Estado en todos aquellos asuntos que lo requieren, como la sanidad, la educación o la despoblación que sufren algunos territorios.



A su juicio, esto no será posible si los nacionalistas continúan siendo socios de gobierno, porque ello propiciará que las desigualdades cotinúen, pues se mantendrán "los privilegios" que hacen que unas comunidades obtengan más fondos que otras.



"Los servicios públicos no pueden estar decididos por la comunidad donde se nace, es necesario un proyecto común que respete la diversidad y trabaje por la igualdad", ha insistido Arrimadas.