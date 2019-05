Un teleférico o más 'escalas en hi-fi': la extravagante campaña a ritmo de merengue de 'Teror con Cabeza'

La capital mariana de Gran Canaria, donde los fieles veneran a la Virgen del Pino, está conmocionada con la campaña a la alcaldía de uno de sus vecinos más singulares, Juan Navarro Estupiñán, conocido cariñosamente como Juan el Cabeza, apodo que ha trasladado al nombre de la formación con la que se presenta a las elecciones de este domingo: Teror con Cabeza (TCC).

Juan Navarro Estupiñán ha llegado a la política como un auténtico revolucionario. Con un programa electoral y unas propuestas que no dejan indiferente a nadie, Navarro tiene claro que será el futuro alcalde del municipio debido a la gran popularidad que ha obtenido en las redes sociales desde que comenzó su campaña, hace ya algunos meses. Desde poner un teleférico que parta de la plaza de Sintes La Cruz de La Hoya Alta, hasta una gran plantación de 5.000 árboles en el pueblo, o hacer más escalas en hi-fi. Navarro es contundente: “No voy a hacer cosas que el pueblo no quiera, sino que el pueblo quiera”.

Juan Navarro se define como una persona “popular”, conocida en todos los puntos de Gran Canaria, además de en el resto de las islas, ya que se dedicó durante 35 años a la venta de dulces de las monjas del convento del Císter. No hay vecino o vecina del municipio que no haya oído sus propuestas en un encontronazo en el casco del municipio, al que cada día se acerca para criticar la gestión de los actuales gobernantes, el Partido Popular y el Partido Socialista.

El candidato a la Alcaldía asegura que quiere “sacar el pueblo adelante”. En su discurso deja claro que él se encargará de decir cómo se tienen que hacer las cosas en el pueblo de Teror. Siempre ha sentido vocación por la política y ahora, “lleno de humildad”, quiere trabajar por su municipio. “No estoy aquí para ganar dinero, estoy para trabajar”, insiste.

Sus vídeos se han vuelto muy populares en las redes, sobre todo porque tiene hasta una propia canción en la que, a ritmo de merengue, repite "vamos a levantar Teror”. Además, cuenta con otros vídeos compuestos con fotografías suyas y escenas de películas en los que afirma que es “la esperanza de Teror”.

Cartel de propuestas de Teror Con Cabeza (TCC).

Aunque en algunas entrevistas no es capaz de hablar de propuestas concretas de su formación, Navarro insiste en que trabajará por el pueblo y por lo que los vecinos y vecinas quieran. En sus carteles destaca que construirá una residencia de ancianos, uno de los proyectos del Cabildo de Gran Canaria, y que la situará “donde la gente del pueblo decida”. “Si el pueblo quiere una cosa allí, la pongo allí”, explica.

El líder y cabeza de lista de TCC cree que en los barrios del municipio hay mucho trabajo que hacer. “Están abandonados, no hacen escalas en hi-fi ni nada”, critica. Además, quiere aumentar el número de canchas para que la juventud pueda entretenerse. Para los jóvenes también propone organizar fiestas todos los sábados y, en caso de ser elegido, “todos los domingos” se escucharía a la Banda de Música Municipal “amenizando el mercadillo”.

Juan Navarro está decidido: el pueblo de Teror “está de rodillas” y él lo va “levantar”. Si resulta elegido alcalde va a llamar a los empresarios para que inviertan en su municipio y va a crear una zona industrial. Uno de sus propósitos es luchar contra el paro porque “hace falta una persona que venga a luchar”.

En algunos de sus carteles deja claro que no va "a engañar a nadie” y no va a venderse con ningún político. “No voy a pactar; si no gano, me voy a la oposición”. “Ni pacto con el PP, ni pacto con el PSOE porque son lo mismo”.