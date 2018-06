Nueva Canarias apremia a Sánchez a aprobar el REF, el Estatuto y la reforma electoral en otoño

El presidente de NC, Román Rodríguez, que ha dirigido este sábado la Ejecutiva Nacional del partido, ha dicho que su compromiso con el PSOE "es que se mantengan los Presupuestos y se gestionen", ya que "no hay alternativa".



Asimismo, la formación nacionalista exigirá al Gobierno de Pedro Sánchez que "la ponencia sobre el Estatuto de Autonomía con la reforma electoral se acelere", al igual que "la ponencia sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF)".



Tal y como ha insistido, exige la agilización de los trámites "para que en otoño se tenga un nuevo REF económico, un Estatuto de Autonomía, una reforma electoral y unas cuentas diligentes".



Rodríguez ha apoyado "una censura necesaria" porque "el PP no asumió la responsabilidad de la grave crisis de corrupción de la organización".



"Apoyamos a Sánchez en su decisión y un programa conjunto que contempla un conjunto de cambios en la política social, económica y democrática para el conjunto de España y una agenda canaria que suscribe Nueva Canarias", ha agregado.



Así mismo, el líder de NC ha apoyado el Gobierno de Pedro Sánchez que, como ha definido, "ha sorprendido" por la combinación "de gente experimentada, histórica del partido socialista, con gente nueva joven e independiente", así como por "la presencia de once mujeres".



La apuesta por representantes femeninos, a su juicio, "recoge bien el espíritu del 8 de marzo y la idea de que el feminismo no es un asunto de izquierdas, sino de las mujeres y de la sociedad en general, pues la paridad es de justicia".



Sánchez "está ahí con las reglas en la mano con el apoyo de 180 diputados y con una mayoría poblacional detrás de esos escaños", ha añadido.



Para Román Rodríguez, esta nueva situación política ha dejado a Ciudadanos "noqueado" porque "andaba borracho de encuestas y la realidad sociopolítica en estado puro no es solo estudio demoscópico".



Para el dirigente nacionalista "la censura y la dimisión obligará al PP a reinventarse para competir con la otra fuerza de la derecha, Ciudadanos".



La misma idea ha expuesto con Podemos, ya que, a su juicio, la formación morada "también ha quedado descolocada".



El presidente de Nueva Canarias ha destacado de este giro político "la posibilidad de un Gobierno que abre expectativas", con la oportunidad "de mejorar las reglas laborales, la sanidad, la educación, la democracia, a los sectores de población que perdieron en la crisis y a los servicios públicos".