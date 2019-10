Pablo Iglesias, en Gran Canaria: "El 10N hay una oportunidad de que por fin haya un gobierno que plante cara a los poderosos"

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este domingo en un acto de su partido en Las Palmas de Gran Canaria que el plan del candidato del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, es gobernar con el líder del PP, Pablo Casado, y evitar que la formación morada entre en el Gobierno para que, ante la desaceleración que viene, los recortes se hagan "por arriba".

Así se ha expresado ante más cerca de un millar de personas durante un Encuentro con la gente celebrado este mediodía y en el que también han participado la candidata al Congreso por Las Palmas, Victoria Rosell; la número 2 por la misma provincia, Meri Pita; y el candidato al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez.

"Al final --tras las últimas elecciones-- hemos visto que lo que quería Sánchez era evitar un gobierno de izquierdas pidiéndole el voto a la derecha. La gente no es idiota y se da cuenta. Quería elecciones porque pensaba que se iba a acercar a la mayoría y nosotros nos íbamos a hundir", ha manifestado Iglesias.

Por ello, el candidato a la presidencia ha preguntado al líder socialista cómo pretender gobernar si nadie va a tener mayoría absoluta. La respuesta, en su opinión, es que lo que busca Sánchez es un acuerdo PSOE-PP.

En contraprestación, Unidas Podemos quiere formar parte del próximo Ejecutivo para poder "cambiar las cosas".

Respecto a qué hacer para frenar la desaceleración económica, Iglesias ha señalado que el Gobierno ha mandado un paquete de medidas a la UE que pretende aplicar llegado el momento.

"Alguien tendrá que responder a qué pasa con la desaceleración económica. La gente sabe lo que significa: significa paro, despidos, desahucios, emigración, que no llegan las ayudas a la dependencia, que no suben las pensiones o que no se puede pagar la luz", ha explicado, para añadir que ese es el "gran tema de esta campaña, y nadie quiere hablar de eso".

En opinión de Iglesias, los recortes hay que hacerlos "por arriba". "Los bancos no perdonan un euro --continuó--. Nos han dicho que nuestras propuestas son viables. Aceptamos las reglas del juego y nuestro programa para resistir la desaceleración económica tiene un nombre: Constitución", ha añadido.

Iglesias también ha tenido palabras para la afirmación de Sánchez de que no quería dos gobiernos en uno, recordando que las ministras Montero y Calviño no están de acuerdo con si la indemnización por despido la hace el trabajador o la empresa. "¿De qué gobierno es, del de Calviño o del de Montero?".

"El plan --aseveró-- era conseguir que volvieran a gobernar los de siempre, pero para que ese plan salga llevan cinco años intentando destruir a Podemos. Esos son las cloacas, un grupo de policías que han estado al servicio del BBVA o Iberdrola o el Gobierno del PP para evitar que tuviéramos la fuerza necesaria para entrar en el Gobierno", ha afirmado.

No obstante, Iglesias hizo especial hincapié en que el próximo 10N el ciudadano tiene el mismo poder que las élites, para que el PSOE no pueda gobernar con el PP.

Sobre Cataluña y Franco

El candidato a la presidencia ha comentado que algunos quieren que "solo se hable de Cataluña y de Franco". Sobre esto último ha abogado por el diálogo, la fraternidad y el sentido común. "A las víctimas del franquismo se las respeta", ha resaltado entre los aplausos del público.

Por otro lado, a los que dicen que el artículo de la Constitución de los patriotas es el 115, Iglesias ha señalado que el artículo patriota es el 128, el que recoge que toda la riqueza estará subordinada al interés general.

La política "no son sillones"

En cuanto a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, Iglesias ha expuesto que tienen que ser públicas y que eso "se puede hacer", mientras que sobre la reforma laboral ha opinado que "se puede derogar".

"En ocasiones nos dicen que es muy difícil estar en Unidas Podemos y resistir a las cloacas que han trabajado para que no estemos en el gobierno, pero cuando vemos a las organizaciones sociales que no se han creído las patrañas que han dicho de nosotros, tenemos que estar en pie para defenderles", ha insistido.

"En Canarias Podemos ya es Gobierno", ha dicho, para añadir que se puede cambiar la vida de la gente "porque la política va de eso". "Hace mucho tiempo se decía que solo nos interesaban los sillones. Nos los ofrecieron. Nos ofrecieron un ministerio que no existía de Vivienda y nos dijeron que con eso no podríamos evitar los desahucios, ni el aumento del alquiler, y demostramos al país que no estamos por los sillones", ha apuntado.

En su opinión, "el hecho de que no te puedan comprar es un valor en política a día de hoy" y ha subrayado que el Instituto de Crédito Oficial se niega a decir cuánto dinero ha prestado a los partidos. "Invito al resto de partido a que digan la verdad, que digan cuánto de ese dinero público se les ha prestado para hacer campaña electoral".

"A nosotros no nos presta dinero los banco, sino la gente con préstamos que nos permiten hacer una campaña sin que Botín ni ningún amigo de Villarejo nos digan nada", ha concluido.