La patronal hotelera de Tenerife inicia un proyecto piloto de transporte colectivo para trabajadores en Adeje

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) ha puesto en marcha un proyecto piloto de “movilidad inteligente” para trasladar a personal a sus puestos de trabajo en nueve hoteles de Costa Adeje, en el sur de Tenerife.

La iniciativa, denominada Ashotel Movilidad Compartida y enmarcada en la Estrategia de Sostenibilidad y Digitalización de la patronal hotelera, está en fase de prueba y cuenta con la colaboración de la empresa tecnológica de transporte a demanda Celering, del operador de transporte Sierra y González y de la consultora especializada Wawa, así como con los establecimientos Parque del Sol, Iberostar Anthelia, Jardines de Nivaria, GF Gran Costa Adeje, GF Isabel, GF Fañabé, GF Victoria, Gran Tacande Wellness & Relax y Baobab Suites, según ha informado la patronal.

Ashotel Movilidad Compartida persigue estudiar la viabilidad de consolidar diferentes líneas de transporte colectivo, a modo de guaguas lanzadera, que complementen el transporte público ofertado por Titsa desde los principales núcleos residenciales del sur de Tenerife hasta Costa Adeje, y que lo hagan con el menor número de paradas, lo más cerca posible de la residencia de las personas trabajadoras, en mejores condiciones de puntualidad, de confort y de tiempo y al menor coste posible para el usuario y la empresa, explica la patronal.

El proyecto comenzó hace meses con fases previas de análisis y de diseño, como el estudio de hábitos de movilidad de una muestra de trabajadores, la selección de las rutas o el ajuste de la aplicación móvil de transporte a demanda.

Con esta aplicación, desarrollada por Celering, se pretende mejorar la movilidad de las plantillas de establecimientos asociados, reducir el número de vehículos privados en circulación, testar uso de tecnología que optimice los costes y el servicio a la persona trabajadora (transporte a demanda) y medir los impactos para reforzar las opciones de transporte en vehículos de alta ocupación, añade la organización.

Las rutas arrancaron el pasado 6 de mayo con tres trayectos diferentes entre los núcleos de San Isidro, Cabo Blanco y Las Galletas-El Fraile hasta los diferentes centros de trabajo en los citados hoteles de Costa Adeje.

Estas rutas están operativas los siete días de la semana, con un máximo de cuatro paradas por trayecto y una duración de entre 15 y 50 minutos, en función de la ruta y el tráfico.

Los usuarios, que se han registrado previamente en la aplicación móvil, tienen horas de entrada en sus puestos de trabajo entre las 7.00 y las 8.00 horas y de salida entre las 15.00 y las 16.00 horas. Las guaguas tienen una capacidad de 15 a 55 plazas, en función de la demanda de cada trayecto y ruta, informa Ashotel.

Inversión en infraestructuras

La vicepresidenta de Ashotel, Victoria López, considera que este es un proyecto que debió comenzar antes de la pandemia y que ha costado poner en marcha por su complejidad, a pesar de que parezca sencillo.

“Llevamos tiempo trabajando en él, poniendo esfuerzo y pensando en lo mejor para el personal, creemos que la falta de inversión en las infraestructuras necesarias nos ha llevado a un importante colapso y a una pérdida de competitividad y de calidad de vida del personal hotelero, que se pasa horas y horas en la carretera”, explica la vicepresidenta.

El objetivo de la patronal, comenta, “es quitar coches de la carretera y poner un servicio de vehículos con alta ocupación, con pocas paradas, que tarde menos, que sea cómodo y que recoja cerca de la residencia de los trabajadores y deje muy cerca de los centros de trabajo”.

A partir de ahora, “la idea es ver si es viable técnica y económicamente para implantarlo en el resto de la isla, de momento, los resultados son optimistas y el número y la satisfacción de los usuarios, una vez resueltas las incidencias típicas del principio, va creciendo paulatinamente”.

Tras dos semanas de prueba, los datos y la aceptación de la iniciativa han ido creciendo notablemente.

Así, se han alcanzado 400 usuarios con intención de probar este proyecto piloto, de los que finalmente 200 lo están usando estas semanas en las tres líneas establecidas.

Tecnología e inteligencia artificial

La aplicación móvil está sostenida sobre una plataforma multimodal de transporte a demanda, compartido y sostenible, y se basa en algoritmos predictivos de inteligencia artificial (IA) colaborativa, “la última tendencia en movilidad urbana y rural”, detalla Ashotel.

“La IA colaborativa usa modelos prescriptivos en base al comportamiento y la información del contexto para dar un servicio más eficiente y enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas. Esta herramienta, que conecta al pasajero, al conductor y al operador, funciona con un registro previo de los usuarios, los cuales pueden hacer la reserva de su viaje de manera sencilla, facilitando al operador optimizar el transporte, adaptando el tipo de vehículo y diseñando nuevas rutas y paradas”, explica.

Su uso hace viable que los trabajadores de los núcleos de población seleccionados puedan utilizar un transporte no regular, es decir, que opera según su demanda, pero permite mucha flexibilidad, ya que se adapta a las preferencias de los usuarios que lo solicitan en tiempo real, remarca la organización.

De esta forma, si no hay reservas para un trayecto, el servicio no se presta, ahorrando emisiones de CO2 y costes; si las reservas son bajas o elevadas, se reduce o se amplía el tamaño del vehículo; si una parada no es utilizada puede suprimirse con facilidad, o pueden añadirse otras con agilidad.

Hábitos de movilidad en Tenerife

Tenerife tiene una alta dependencia del vehículo privado para realizar los desplazamientos de la población, con 839,2 vehículos por cada 1.000 habitantes para el año 2022. Ashotel indica que en el año 2022 se registró, en el tramo comprendido entre Los Cristianos y Fañabé, una Intensidad Media Diaria (IMD) de 88.313 vehículos, de los cuales únicamente 4.153 eran vehículos pesados.

En un día laboral medio se pueden superar los 100.000 vehículos, agravando aún más la situación si se tiene en cuenta que el índice de ocupación por vehículo suele ser inferior a 1,2 personas, lo que indica un alto grado de desplazamiento individual, según datos de las fases de previas de análisis trabajadas por Ashotel con las empresas especializadas.

“El volumen de desplazamientos y el modelo de movilidad actual requieren trabajar en un sistema de transporte más sostenible e inteligente de cara al futuro”, añade.

Para lograrlo, afirma que “se precisa la habilitación de recursos, la implantación de medidas y el cambio de tendencias relacionadas con la movilidad, todo lo cual hace necesaria la concienciación e implicación de toda la sociedad y la colaboración entre las diferentes administraciones y agentes para alcanzar soluciones integrales que supongan un cambio tendencial, hacia la sostenibilidad, tanto en la movilidad urbana como metropolitana”.

Ashotel propone trabajar en diferentes líneas a sus empresas asociadas, primero, con una organización interna de la movilidad, mediante la redacción de planes de movilidad al trabajo en cada centro.

Por ejemplo, Grupo Fedola redactó el suyo en 2018 y ha ido implantando internamente algunas acciones como nombrar un gestor de movilidad, facilitar el parking a los trabajadores que vengan en coche compartido, implantar soluciones de carpoolling o sistemas de colectivización como este proyecto de Ashotel Movilidad Compartida.