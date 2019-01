El Parlamento no ve obstruccionista la actuación del Gobierno canario

El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles la propuesta de Podemos de declarar obstruccionista la actuación del gobierno regional al no responder en tiempo y forma a las peticiones de información que solicitan los diputados.



La propuesta de Podemos, que contó con el apoyo de 19 diputados y la abstención de 30, la defendió el diputado Manuel Marrero, quien comentó que en los quince meses que lleva en el Parlamento ha escuchado muchas quejas sobre la falta de transparencia del Gobierno cuando se pide documentación.



Manuel Marrero dijo que muchas veces el Gobierno no responde en tiempo y forma y, en ocasiones en las que responde contesta a cuestiones que no tienen que ver con la pregunta, con lo que, añadió, se impide el control parlamentario.



La "gota que ha colmado el vaso" de Manuel Marrero ha sido la respuesta que le dio el Gobierno cuando pidió información sobre las licitaciones de obras públicas entre 2008 y 2018.



La respuesta del Gobierno regional fue que la documentación la tenía en las dependencias de la administración y se le facilitaron los números de teléfonos de funcionarios de las consejerías para que se pusiese en contacto con ello y revisar los expedientes.



Manuel Marrero insistió en que solo pide una relación de las obras.



Tras la intervención de Manuel Marrero, el diputado de Nueva Canarias Luis Campos comentó que si bien la iniciativa llega tarde porque queda poco tiempo para que termine la legislatura sí servirá para el próximo Ejecutivo.



La diputada del grupo Popular Luz Reverón reconoció que sorprende acudir al Parlamento para pedir al Gobierno que haga su trabajo, y recordó al Ejecutivo que la Cámara tiene entre sus funciones la fiscalización, lo cual no se puede realizar sin documentación.



El diputado del grupo Socialista Manuel Marcos también aseguró que la actuación del gobierno es obstruccionista.



El portavoz del grupo Nacionalista Canario, José Miguel Ruano, reconoció que en algunos supuestos se podría acusas de obstruccionista al Gobierno, pero no en este, ya que, añadió se puso a disposición de Podemos toda la documentación.



El vicepresidente del Gobierno, Pablo Rodríguez, manifestó que en este caso la respuesta se dio en tiempo y de manera ajustada al reglamento porque no se disponía del documento que solicitaba Podemos y había que "construirlo", por lo que se dio acceso a todos los documentos.