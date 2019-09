El Senado aprueba una moción para apoyar a los afectados por los incendios de Gran Canaria

El Senado de España ha aprobado este miércoles por unanimidad la moción presentada por el Grupo Socialista en apoyo a los damnificados por los incendios del pasado mes de agosto en Gran Canaria, una medida que insta principalmente a la reparación de daños para los afectados.



El portavoz adjunto del PSOE en la Cámara Alta, el grancanario Ramón Morales, defendió la necesidad de aprobar la declaración de "zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil", que incluye ayudas directas por los daños materiales producidos en los bienes, los negocios y las infraestructuras de uso público.



También contempla indemnizaciones por los roturas ocasionadas en explotaciones agrícolas y ganaderas, beneficios fiscales para los afectados o la concesión de créditos y anticipos sobre las ayudas, entre otras actuaciones, para que la normalidad se recupere en la isla en el menor tiempo posible.



La moción contiene asimismo una alusión a la adopción de medidas contra el cambio climático como uno de los factores primordiales en la lucha contra los grandes incendios forestales, en particular los que debido a su magnitud quedan fuera de la capacidad de extinción del ser humano.



Morales recordó que el pasado 27 de agosto "no pudo aprobarse en la Diputación Permanente del Senado" la Declaración Institucional de apoyo a los afectados por los incendios consensuada entre todos los grupos políticos "por la negativa de un senador del grupo mixto, que impidió firmar a la mayoría de ese grupo porque el texto aludía a la lucha contra los efectos del cambio climático", explicó.



Para el senador socialista, el cambio climático "no entiende de colores políticos ni intereses territoriales, mucho menos electorales" porque "nos afecta a todos, queramos o no, incluso a los pocos que todavía no creen en ella", señaló.



Además, la portavoz del Grupo Territorial Socialistas de Canarias en el Senado, Nina Santana, aclaró que su partido "en ningún momento se ha opuesto" a que exista una base fija de helicópteros tipo Kamov en Gran Canaria, o cualquier otro medio de extinción similar, sino que se trata de "medidas que ya se están analizando por parte de los gobiernos de Canarias y central".



Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Popular y senador por Canarias, Asier Antona, lamentó "la falta de talante" de los socialistas y que utilice el "rodillo" para rechazar su moción de paliar los daños ocasionados por los incendios de Gran Canaria.



Antona denunció que el PSOE no quiso unificar el debate de las dos mociones presentadas en relación a estos incendios forestales después de "las muestras de unidad y solidaridad de todo el pueblo canario y de los servicios de emergencia" durante este suceso.



"Hoy -miércoles- hemos puesto el acento canario en esta Cámara, hablamos del siniestro forestal que arrasó más de 10.000 hectáreas y del drama de más de 10.000 vecinos de Gran Canaria que tuvieron que ser desalojados de sus viviendas", afirmó el senador popular.



Asier Antona resaltó la necesidad de adoptar medidas de emergencia en los trabajos de reforestación y recuperación de las zonas afectadas por los incendios y de dotar a Canarias con una base permanente o semipermanente de hidroaviones o helicópteros.



También reclamó el dirigente popular que el territorio afectado por los incendios sea declarado como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y se agilice así la concesión de ayudas urgentes para reparar los daños personales y materiales producidos.