El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria prevé mantener el pacto con sus socios de Gobierno hasta el final del mandato

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha previsto que el pacto tripartito entre Partido Socialista (PSOE), Unidas Podemos (UP) y Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento capitalino se mantenga hasta el final del mandato.

Así lo ha indicado este viernes durante unas declaraciones a los medios de comunicación al ser cuestionado por la expulsión de UP del concejal de Urbanismo y Vivienda, Javier Doreste, y sus posibles implicaciones para el acuerdo en el Consistorio.

“Sigo con un gobierno que ha tenido una estabilidad de más de siete años -afirmó el primer edil- y espero que la misma, la mayor que ha tenido un gobierno en la capital durante la democracia, se mantenga hasta el final del mandato”.

Hidalgo recordó que el PSOE de Las Palmas de Gran Canaria tiene un pacto con la coalición UP y con NC, entendiendo que el hecho de que Javier Doreste sea militante de Podemos, de IU o independiente dentro esa coalición es un elemento que no le “compete” y en el que no va a entrar. “Sigue la estabilidad sin problema ninguno”, aseveró.