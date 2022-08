IU, en la coalición con Podemos, no prevé pedir el acta de Javier Doreste y descarta que esto afecte a una futura confluencia

Izquierda Unida Canaria, fuerza política socia de Podemos en la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria, no prevé pedir el acta del primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Javier Doreste, que se dio de baja de su partido el pasado mes de junio tras la apertura de expediente de expulsión. Su formación política comunicó el pasado mes a la Secretaría General del Pleno esta situación a fin de que el concejal pase al grupo de los no adscritos. La coordinadora general de la formación, Luisa Tamayo, señala a las preguntas de este periódico que “una petición de acta tiene que pasar por la mesa de Unidas Podemos, que por ahora no ha pasado. Nosotros en principio no tenemos intención de convocarla”. Y añade que “ si tuviéramos que valorar esa cuestión, pues la valoraríamos”. No obstante, indica que no se ha producido “una incidencia política que nos haga preocuparnos en pedir el acta a un concejal”.

Javier Doreste se dio de baja de militancia de Podemos en junio, después de que el partido le abriera expediente

Tamayo entiende que su formación no debe entrar a valorar esta situación, ya que “es una cuestión interna de Podemos con sus afiliados”. “No hay una incidencia política en el concejal de gobierna”, insiste. Así mismo, remarca que el acta es de Unidas Podemos (la candidatura en la que ambas formaciones concurrieron a distintas instituciones) y hay una labor de Gobierno que se debe seguir desarrollando. Sobre si esta cuestión puede afectar a una futura confluencia de cara a las elecciones de 2023, la coordinadora de IUC responde que “en absoluto”.

El concejal Javier Doreste señaló este miércoles a los medios de comunicación que no dejaría su acta precisamente porque esta pertenece a Unidas Podemos, que no se la ha reclamado y afirmó que cuenta con el apoyo de sus socios en el pacto de Gobierno, PSOE y Nueva Canarias. “Esto no es más que una anécdota que no tiene nada que ver con la buena marcha ni el mantenimiento de la gobernabilidad en la ciudad”, dijo. La baja en Podemos y la petición de que pase al grupo de los no adscritos también afecta a otra concejala, Mercedes Sanz.

Una relación rota entre Doreste y Podemos

Los motivos que llevaron a Podemos a iniciar el expediente de expulsión se remontan a hace unos meses. Después de que Meri Pita anunciara su paso al grupo mixto en una dura carta firmada por varios cargos de Podemos, el partido anunció que varias de estas personas ya habían sido advertidas con ser expedientadas “por incumplimiento del código ético, concretamente en lo que se refiere a la limitación salarial y las aportaciones económicas a la formación”. Entre los firmantes se encontraban la consejera de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Concepción Monzón; Yaiza Gorrín Rodríguez, que era concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y que abandonó el partido tras la decisión de Pita; Amado Carballo, consejero del Cabildo de El Hierro; Andrés Briansó, consejero del Cabildo de Fuerteventura o Pilar Arbelo, concejala de Vivienda, Juventud y Turismo del Ayuntamiento de Ingenio.

El concejal de Urbanismo recordó este martes a Canarias Ahora que ya había anunciado que no se presentaría más a unas elecciones y que no sería por tanto rival de Podemos. No obstante, sí subraya que está dispuesto a trabajar en la constitución de una plataforma que recupere el espíritu de Las Palmas de Gran Canaria Puede (la plataforma con la que concurrió Podemos e IU a las elecciones de 2015), “sin liderar listas”.

Cree que en ese espacio debe estar Podemos, IU, Equo así como otras formaciones progresistas como Reunir, registrada el pasado 23 de febrero por otra exdiputada, Carmen Valido, muy cercana a Meri Pita y Javier Doreste. Apunta que la intención de esta fuerza es “llegar a acuerdos en ese espacio progresista y ”recuperar ese espíritu que tenía podemos, asambleario y entre todos“. Su objetivo de cara a las próximas elecciones apunta que es aportar para constituir ese fin y que ”la experiencia de ocho años de gobierno no se tire por la borda“.

Así mismo, este miércoles animó a Podemos a que realiza una reflexión y se ha preguntado cuánta gente queda de los inicios, “especialmente aquellos vinculados a colectivos sociales, vecinales, ecologistas, sindicatos...” El teniente de alcalde remarcó que no tiene que dar explicaciones sobre la decisión en sí “porque la ha tomado otro”, aunque sí ha subrayado que tiene un “compromiso con la ciudad, con los militantes y votantes” que cumplirá hasta el 28 de mayo para que haya un gobierno de progreso en Las Palmas de Gran Canaria y lo siga habiendo“.