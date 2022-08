Podemos expulsa al primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste

La suspensión de militancia y el expediente abierto al primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, ha acabado con su expulsión del partido. Así lo ha confirmado el también concejal de Urbanismo este martes en la Cadena Ser. Doreste asegura a este periódico que se limitó a ratificar en la emisora que había recibido hacía un mes una carta en la Secretaría del Pleno municipal de Las Palmas de Gran Canaria y que no quiso hacer pública en su momento porque no quería perder “ni un minuto” en esa cuestión. Podemos forma parte del pacto de gobierno en la ciudad con tres concejales, junto al PSOE (que ostenta la alcaldía) y Nueva Canarias.

Fuentes de Podemos han confirmado la expulsión, pero el partido quería esperar al pleno de septiembre para hacerlo público. El expediente abierto a Doreste y a otros miembros del partido se produjo el pasado mes de marzo, después de que apoyara la misiva de la ahora diputada tránsfuga Meri Pita, cuando anunció su paso al grupo mixto, lo que colocó al partido en Canarias sin representación en el Congreso (el otro representante, Alberto Rodríguez, perdió su escaño tras una decisión de la presidenta del Congreso muy cuestionada y continúa su batalla jurídica para recuperarlo).

Otra de las concejalas expulsadas del partido es Mercedes Sanz, edil del distrito de Tamaraceite-Tenoya y San Lorenzo. No obstante, no fueron los únicos a quienes se abrió expediente en su momento. También fue expedientada la consejera de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Concepción Monzón; Yaiza Gorrín Rodríguez, que era concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y que abandonó el partido tras la decisión de Pita; Amado Carballo, consejero del Cabildo de El Hierro; Andrés Briansó, consejero del Cabildo de Fuerteventura o Pilar Arbelo, concejala de Vivienda, Juventud y Turismo del Ayuntamiento de Ingenio. Gran parte de ellos estuvieron presentes en la rueda de prensa que dio Meri Pita para explicar las causas de su decisión y donde negó niega ser tránsfuga de Podemos: “Las actas no son de los partidos, son de la ciudadanía que nos vota”, dijo.

Esa tesis defiende también Doreste, cuya intención es continuar en el Ayuntamiento hasta que finalice el mandato. Sostiene que se presentó por la candidatura Unidas Podemos y que es a esa coalición a la que pertenece su acta. Insiste en que ha realizado “un trabajo intenso en el ayuntamiento” y que no entiende por qué “se ha filtrado” la carta de su expulsión.

El teniente de alcalde asegura que tiene retos aún por finalizar antes de que acabe el mandato como presentar el plan de movilidad vertical (que se comunicará este miércoles), el plan de ahorro energético de la ciudad, asuntos que tienen que ver con la agenda europea y administrar los proyectos financiados por Europa, entre otras cuestiones que menciona. “Ahora seguiré trabajando por la ciudad”, remarca.

El futuro de Doreste y las confluencias

El concejal de Urbanismo recuerda que ya había anunciado que no se presentaría más a unas elecciones. Si finaliza el período hasta 2023 habrá completado un total de dos mandatos en los que ha ostentado los mismos cargos. En el primero (2015-2019) fue elegido por la plataforma Las Palmas de Gran Canaria Puede, ya que la formación que en aquel momento lideraba Pablo Iglesias en el ámbito estatal y Meri Pita en Canarias había decidido no presentarse con su nombre en las elecciones municipales. En 2019, la situación cambió y el partido ya contaba con más recorrido y se presentó en el caso de Las Palmas de Gran Canaria con la coalición Unidas Podemos, al igual que en el Congreso.

No obstante, Doreste sí subraya que está dispuesto a trabajar en la constitución de una plataforma que recupere el espíritu de Las Palmas de Gran Canaria Puede, “sin liderar listas”. Un espacio en el que cree que debe estar Podemos, IU, Equo así como otras formaciones progresistas. No esconde que también debería estar Reunir, la formación registrada el pasado 23 de febrero por otra exdiputada, Carmen Valido, muy cercana a Meri Pita y Javier Doreste, que remarca que la intención de esa fuerza no es un partido como tal, sino que su intención es llegar a acuerdos en ese espacio progresista y “recuperar ese espíritu que tenía podemos, asambleario y entre todos”. Su objetivo de cara a las próximas elecciones apunta que es aportar para constituir ese fin y que “la experiencia de ocho años de gobierno no se tire por la borda”.

Distintas fuentes de Podemos han confirmado en los últimos meses a este periódico que trabajan por lograr una gran influencia y que los acuerdos están muy avanzados con “antiguos compañeros de viaje” como Izquierda Unida. Además, el partido celebrará el próximo mes de septiembre primarias en las distintas islas y municipios con el fin de regenerar los equipos y lograr esas candidaturas de unida. Con la expulsión de Doreste y Mercedes Sanz, permanece como concejala de Podemos la responsable de Sostenibilidad Ambiental, Agricultura, Ganadería y Pesca, Belén Hidalgo.