La candidatura liderada por Meri Pita vuelve a pedir a Alberto Rodríguez "garantías de transparencia" en las primarias de Podemos

La candidatura En Canarias Podemos, liderada por la diputada Meri Pita ha vuelto a pedir este miércoles "garantías de transparencia" en las primarias del partido en el Archipiélago. Este martes, la lista ya había emitido un comunicado con la firma de 1.456 inscritos e inscritas en el partido solicitando al secretario de organización, Alberto Rodríguez, la aplicación de varias medidas como el acceso al censo de votantes y la participación de un actor neutral para garantizar la transparencia del proceso.

El equipo lamenta que no ha recibido aún contestación, pero añade que "no pierde la fe" en que esa respuesta llegue en las próximas horas. "No concebimos que una organización política como la nuestra, que hace de la participación de sus bases y de la democracia interna dos de sus principales señas de identidad, desprecie la voz y solicitud de 1.456 inscritos e inscritas en Podemos Canarias” y añade que “la Secretaría de Organización Estatal sabrá estar a la altura del proyecto radicalmente democrático que seguimos representando”.

La candidatura pide que los participantes sean depositarios del censo final de electores y puedan ejercer su derecho al voto en el proceso y que se informe del censo final de votantes que lo hayan ejercido y de los votos que hayan sido rechazados. Según recalca la lista, "no existen en Canarias precedentes de una movilización de la militancia de estas características, 1.456 inscritos e inscritas suscriben con nombre y apellidos las demandas recogidas en un comunicado que pretendía simplemente poner fin a las dudas sobre diversas fallas en el sistema de votación señaladas por distintos medios y que, solo por el hecho de ser posibles, “permiten a nuestros adversarios políticos poner en cuestión el patrimonio de nuestra democracia interna”, asegura el comunicado.

En Canarias Podemos asegura que pide ese tercer actor independiente para "garantizar la limpieza" de un proceso en el que el secretario de Organización Estatal "se ha visto personalmente posicionado al lado de una candidatura", algo que considera que demuestra “una enorme irresponsabilidad y un enorme desprecio a los valores de transparencia y honestidad que defendemos en Podemos”.

“Siempre hemos dicho que en Podemos manda la gente. Siempre hemos creído que defender a Podemos es escuchar y hacer cumplir el mandato de la militancia. Estamos seguros de que nuestra candidatura y los miles de inscritos e inscritas que la respaldan, que los miles de votantes de ambas candidaturas que quieren un proceso intachable y un Podemos fuerte y democrático, serán finalmente escuchados, porque la Secretaría de Organización Estatal sabrá estar a la altura del proyecto radicalmente democrático que seguimos representando”, concluye el comunicado.