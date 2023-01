CC acusa al presidente del Cabildo de Fuerteventura de saltarse la normativa al celebrar un Consejo de Gobierno con solo dos personas

La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha afirmado que la actual composición del Consejo de Gobierno “se salta la normativa vigente y es una total irresponsabilidad”.

En estos momento, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret (AMF), se ha quedado sin más apoyos en el gobierno insular que el otro consejero de partido, tras haber expulsado a sus socios de Coalición Canaria el pasado 13 de diciembre y la retirada de los representantes del PP del Ejecutivo.

El pasado viernes se celebró sesión del Consejo de Gobierno con, tan solo, los dos miembros que forman el equipo. La portavoz de CC ha advertido de la “imposibilidad” de celebrar estas sesiones por no tener el número de miembros suficiente para alcanzar el quorum necesario. En un comunicado, la portavoz recordó que el artículo 42.2 del Reglamento de Funcionamiento del Cabildo “deja claro que el quorum no puede ser en ningún caso inferior a tres miembros”. “Lo mismo indica el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). En consonancia con lo manifestado, el Consejo de Gobierno no podría reunirse conforme su composición actual, con sólo dos miembros”.

El presidente del Cailbo defiende que es legal

No obstante, el presidente majorero manifestó el pasado viernes que la Ley de Grandes Ciudades “establece un número máximo de miembros, en este caso siete más el presidente, y no establece mínimos, lo que sí establece es una estructura mínima de presidente y consejero-secretario”. Además, recordó que el Reglamento del Cabildo establece que en primera convocatoria del Consejo de Gobierno “se tiene tener mayoría absoluta de los miembros que, en el caso de dos miembros, la mayoría absoluta son dos” y en segunda convocatoria “establece un mínimo de un tercio de los miembros y nunca con un número inferior a tres”, y aseguró que el Consejo de Gobierno del pasado viernes se hizo en primera convocatoria.

Lloret no dimite

Tras varios días en silencio y rumores de una posible dimisión, Sergio Lloret compareció en rueda de prensa para dejar claro este mensaje: “No voy a dimitir”. Durante estas semanas también se habló de una posible moción de censura firmada por los consejeros nacionalistas, populares y el socialista Miguel Andújar.

El primer mandatario insular ha reconocido que “una moción de censura es legal, democrática y legítima”, pero también ha afirmado que no le “quita el sueño” que esta salga adelante y lo desbanque como presidente.

'Dreamland' y un suelo en Antigua provocan esta situación de inestabilidad

La ruptura de este gobierno tiene que ver con la declaración de interés insular de Dreamland, después de que CC y PP, que eran los socios de gobierno de AMF, votaran en contra de la misma. Aunque semanas atrás, Lloret afirmó que respetó la opinión contraria de sus socios, el motivo que llevó al cese es el voto en contra de CC en el consejo de gobierno de este lunes para la compra de un suelo a la empresa Gestur en la urbanización La Cerquita, en Antigua.