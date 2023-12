CC vota contra la Ley de Amnistía en el Congreso junto a PP, Vox y UPN

El pleno del Congreso aprobó este martes, cerca de las once de la noche (hora peninsular), la toma en consideración de la proposición de Ley de Amnistía registrada por el PSOE tras sus acuerdos de investidura con ERC y Junts. La iniciativa ha superado este primer examen con apoyo de PSOE, Sumar y el resto de grupos, excepto PP, Vox, Coalición Canaria (CC) y UPN, que han votado en contra.

En concreto, se han contabilizado 178 votos a favor de continuar la tramitación de la ley, emitidos por diputados de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y BNG, frente a los 172 que suman PP, Vox, UPN y CC.

Coalición Canaria, con su única diputada, Cristina Valido, ha sido el único partido que, habiendo apoyado la investidura de Pedro Sánchez, ha votado contra la Amnistía. También es el único partido de la Cámara que apoyó a ambos candidatos, tanto al del PSOE como al del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su investidura fallida.

Coalición Canaria ha explicado su voto afirmando que la Ley “no responde al interés general” sino al interés de seguir en el Gobierno [en referencia al PSOE]. “A nadie sorprenderá mi voto en contra porque lo advertimos en la sesión de investidura y porque, además, está claramente recogido en el pacto que hemos firmado con el Partido Socialista”, manifestó Valido durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados que abrió el trámite de debate de la Ley de Amnistía.

“Entonces lo dijimos y lo repetimos hoy. No nos gusta. Y no nos gusta por los motivos, no nos gusta por las formas y no nos gusta por la urgencia”, explicó la parlamentaria nacionalista canaria.

A petición del PP, la votación ha sido pública y por llamamiento, con lo que todos los diputados han ido levantándose al ser mencionados desde la Mesa y han anunciado su voto de viva voz. Los populares pretendían “retratar” a los parlamentarios del PSOE apoyando una amnistía, pero no ha habido sorpresas en el sentido de los votos.

Aunque la iniciativa fue presentada en rueda de prensa por el ministro Félix Bolaños, el encargado de defenderla ante el pleno ha sido el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, y quien le ha dado réplica ha sido el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Una vez que el Congreso ha dado vía libre a la ley para continuar su camino parlamentario, la Mesa del Congreso abrirá un primer plazo para la presentación de enmiendas, que podrán ser de totalidad con texto alternativo o ya parciales para modificar puntos concretos del articulado. Tanto el Grupo Socialista como sus aliados han pedido que se tramite por la vía de urgencia, lo que recortará todos los plazos a la mitad.

Las prórrogas de plazo dependen de la voluntad de los grupos parlamentarios. Los partidarios de la amnistía tienen la posibilidad de solicitar que la proposición se tramite por lectura única (con el debate de las enmiendas de totalidad y parciales en un sólo debate en el Pleno sin pasar por ponencia ni comisión), pero en principio esa opción, que debería ser aprobada por el Pleno, no parece estar sobre la mesa.

Si finalmente no se solicita esta tramitación exprés, los grupos cuentan con que el Congreso habilite el mes de enero (inhábil a efectos parlamentarios) para que la norma pueda discutirse en ponencia y comisión.

Después quedará el trámite en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y está decidido a dilatar los plazos hasta el tope de dos meses que fija la Constitución. De ahí volverá a la Cámara Baja para su aprobación definitiva y entrada en vigor, previsiblemente en primavera.