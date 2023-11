Los bandazos de Coalición Canaria: de apoyar a Feijóo y pactar con el PP en el Archipiélago a dar el 'sí' a Sánchez

Coalición Canaria ha vuelto a cambiar de postura y este viernes ha confirmado que dará el “sí” a la investidura de Pedro Sánchez, prevista para la próxima semana. El partido de Fernando Clavijo, que es presidente en las Islas gracias al apoyo del PP, ha pasado de ser el único denominado “nacionalista” que apoyó a Alberto Núñez Feijóo en su intento de ser presidente a sumarse a esta alianza para la conformación de un Gobierno progresista en España. Ahora, CC mantiene que se trata de un apoyo para conseguir avances para las Islas, pero que continúa rechazando la amnistía para los líderes catalanes del procés. “Hoy firmamos con cabeza, pero puede que no con el corazón porque no nos gusta la amnistía, pero a veces las decisiones hay que tomarlas con toda la racionalidad y la frialdad pensando en lo que beneficia a nuestra gente”, ha dicho la diputada Cristina Valido en la firma del acuerdo. Con este documento, también se borra la línea roja que había mantenido frente a Sumar.

Tras las elecciones generales de julio, Coalición Canaria ha estado jugando a la ambigüedad. La única diputada con la que cuenta en el Congreso explicaba en una entrevista con este periódico que estaría dispuesta tanto a votar a favor de Alberto Núñez Feijóo como de Pedro Sánchez siempre que se respetara la llamada “agenda canaria”, un documento en el que solicitan sobre todo partidas para garantizar que se cumple con el Estatuto de Autonomía y las leyes que regulan el Régimen Económico y Fiscal (REF); como un calendario que incluya el traspaso de competencias reconocidas y partidas específicas.

“Si de nosotros depende evitar un bloqueo, vamos a pactar”, expresaba Cristina Valido este verano, cuando CC mantenía “líneas rojas” a Vox y a Sumar, como aseguró al día siguiente de conocerse los resultados electorales. Con esos vetos, la formación de Fernando Clavijo, a priori, parecía no querer pactar con ninguno de los dos grandes partidos que podrían conformar Gobierno en España. Sin embargo, finalmente ha anunciado acuerdos con ambos.

Antes de la conformación del Congreso, Clavijo proponía que fuera presidido por el PNV. La propuesta se producía en un contexto en el que el PP buscaba acercarse a los nacionalistas vascos para lograr su apoyo, pero el PNV rechazó a los populares en varias ocasiones por sus acuerdos con Vox. A finales de agosto, CC firmaba con el partido de Feijóo la llamada “agenda canaria”. Se trataba de un documento idéntico al que hoy firma con el PSOE, aunque ahora incluye medidas ante la llegada de menores migrantes no acompañados a las Islas.

Después de la foto de CC votando a favor de Feijóo junto a Vox (que era una línea roja para los nacionalistas canarios) y UPN, se constató que el candidato del PP a la investidura no contaba con los apoyos suficientes. Entonces, Clavijo ofreció que su partido fuera “llavín” para Sánchez, pues con su apoyo solo necesitaría que Junts se abstuviera; una opción que pronto este último partido declinó. La formación de Clavijo ha sido muy crítica con la Ley de Amnistía, pero también con el Gobierno central por la gestión en materia de migración y al reclamarle más partidas pendientes.

Tras numerosas conversaciones que se han mantenido desde este verano, CC votará “sí” a la investidura de Sánchez en un contexto en el que no le conviene que se produzcan nuevas elecciones. En los comicios de julio, el partido solo logró una diputada por Santa Cruz de Tenerife (donde no se presentó Vox) y perdió la representante que tenía por Las Palmas (por su acuerdo en 2019 con Nueva Canarias, que no se reeditó en esta ocasión).

¿Afectará este pacto a los socios del Gobierno de Canarias?

Se da la circunstancia de que Coalición Canaria gobierna en las Islas con el PP, un acuerdo por el que el nacionalista Fernando Clavijo es presidente y el popular Manuel Domínguez, vicepresidente. Ambos partidos han reiterado estos días que el acuerdo de CC con Sánchez no interfiere en la estabilidad de su acuerdo en el Ejecutivo regional. Domínguez manifestaba en la mañana de este viernes que ya conocía la decisión de CC y que esperaba que Sánchez cumpliera con la “agenda canaria”.

Horas después, Domínguez rectificaba y sostenía que Pedro Sánchez “no tiene palabra”, por lo que no cree que vaya a cumplir aquello a lo que se haya comprometido con Coalición Canaria en su acuerdo de investidura.

CC ha ido alternando sus pactos tradicionalmente entre PP y PSOE, tanto en el ámbito estatal como en Canarias. En 1996, con cuatro diputados en el Congreso, CC respaldó la investidura de José María Aznar (PP), que prestó dos diputados a los nacionalistas canarios para que formaran grupo en el Congreso. En 2004, los nacionalistas negociaron con Zapatero más “autogobierno” para Canarias a fin de apoyar su investidura y contar con buenas relaciones bilaterales.

No es la primera vez que Coalición Canaria pacta con un partido en las Islas y con otro en el ámbito estatal, como recordó recientemente Cristina Valido. En 2008, CC se abstuvo en la investidura de Zapatero mientras gobernaba con el PP de Soria en las Islas. En 2011, pactaron gobernar en Canarias con el PSOE y se abstuvieron en la investidura de Mariano Rajoy.

En 2015, CC gobernó con el PSOE en Canarias y en la investidura de Rajoy de 2016 Oramas firmó también una “agenda canaria” para darle su apoyo. Después, se abstuvo en la moción de censura contra el expresidente del PP y en 2020 Oramas rompía la disciplina de voto acordada por su partido y votaba “no” en la investidura de Sánchez, pese a que su partido había decidido abstenerse.

“No somos azules, ni rojos, ni estamos a la derecha ni a la izquierda. Estamos en la resolución de los problemas de los canarios y estamos en la mesa de diálogo con el Gobierno de España que tiene que escucharnos y contar con nosotros”, zanjó este viernes Cristina Valido.