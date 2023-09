Clavijo y Oramas imponen los criterios más conservadores de Coalición Canaria para no apoyar a Pedro Sánchez

El ala más conservadora de Coalición Canaria ha vuelto a imponerse. Esta vez frente al posible apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en el caso de fracasar el intento que iniciará este martes Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular). Tanto el secretario general y presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como la actual vicepresidenta primera del Parlamento autonómico, Ana Oramas, han hecho valer sus galones para que la organización se decante en contra de una posible amnistía a líderes catalanes de procés, lo que a su vez supone convertir a Coalición Canaria en el único partido de corte nacionalista contrario a esa supuesta medida. Una posición que le aleja una vez más del PNV, con el que Clavijo dice haber sellado una asociación política cada vez más desdibujada.

“No vamos a apoyar ninguna amnistía, no creemos que eso sea correcto. No lo vamos a defender ni lo vamos a apoyar, es más, estamos en contra de la amnistía. Luego, a partir de ahí, la agenda canaria es lo que siempre CC ha defendido”, aseguraba esta semana Clavijo tras su encuentro con el rey Felipe VI. Aunque al mismo tiempo se abría a dialogar con el PSOE, el partido se ha convertido en un socio poco serio para los socialistas, a quien acusan de retratarse con la derecha y de facto, con la extrema derecha de Vox, que también apoya a Feijóo, y que gobierna con los ‘nacionalistas’ canarios en el municipio lanzaroteño de Teguise.

La vicepresidenta primera del Parlamento también ha aireado esta posición contraria a la amnistía en distintas televisiones durante la semana. “Yolanda Díaz, una señora a la que aprecio, es una indocumentada”, dijo Ana Oramas en el programa de Risto Mejide, en el que se analizaba este tema. “A mí no me gustaría, pero el Gobierno podría hacer mil indultos individuales, quinientos o trescientos. ¿Qué pasa? Que aquellos que no han sido juzgados, no podrían acogerse al indulto”, dijo.

Fue en el programa de derechas El Cascabel, de 13TV, donde Oramas amplió esta tesis, aplaudiendo un artículo escrito por Adolfo Suárez Illana en el que cargaba contra esta medida. A su juicio, las personas “sensatas” están muy preocupadas con el tema y alabó a los militantes del PSOE que se han distanciado de Pedro Sánchez. Sobre la posibilidad de sentarse a hablar con los socialistas, aseguró que “Clavijo ha sido clarísimo”. “CC está en contra de la amnistía, somos un partido constitucionalista, nacionalista y para quien nos dicen derechosos: CC ha apoyado la ley de eutanasia, la del aborto, la de memoria histórica, la subida de las pensiones y la reforma laboral”, resumió.

Oramas, que en 2020 votó “no” a Sánchez pese a que la Ejecutiva de su propio partido había aprobado que la posición sería la de abstenerse, defiende que CC es el único partido que, junto a Ciudadanos, apoyó la investidura de 2016 en la que fracasó el candidato socialista. En esta ocasión, tras el 23J, apunta que la primera condición que puso su partido a Feijóo fue que “no tuviera coalición” con nadie, que “si firmaba un acuerdo con alguna formación pues mirar los condicionantes antes de negociar”, y “firmar la agenda canaria”.

Afirma que todos esos requisitos fueron concedidos por Feijóo. No obstante, cabe recordar que se solicitaron en un contexto en el que salían a la luz los acuerdos entre PP y Vox en diferentes autonomías, con medidas contrarias a la igualdad o a los derechos LGTBI. Además, en esa “agenda canaria” dada a conocer este verano destacan cuestiones como que CC tuviera potestad en la elección de los directores de los entes públicos de radio y televisión, un punto que ha disgustado al sector y el sindicato UGT ha acusado a estos partidos de “mercadear” con RTVE y RNE.

En este escenario político, CC es el único partido denominado nacionalista (aunque cada vez más canaristas la definen como regionalista de derechas) que se opone a una medida como la amnistía. Otros partidos nacionalistas de corte conservador como el PNV ha llegado a decir que “la ley de la amnistía se puede articular” y ve a Sánchez “enigmáticamente valiente”. Ese partido, que tanto ha rechazado apoyar a Feijóo, ha asegurado estos días que sí que existen contactos con el PSOE aunque no negociaciones como tal.

Las declaraciones de Clavijo y Oramas (que se producen en días próximos a la concentración contra la amnistía promovida por el PP) sí contrastan con las de Cristina Valido, que este mismo verano se manifestaba en una entrevista en este periódico “dispuesta a hablar” con el PSOE si de CC dependía evitar un bloqueo.

Este mismo sábado Valido hizo referencia a este tema en el programa Parlamento de RNE, donde aseguró que la hipotética amnistía, “añade dificultad” a la disposición de su partido a negociar con Sánchez. No obstante, afirmó que si Feijóo fracasa, CC no tiene inconveniente en hablar con los socialistas, pero siempre que se comprometa “transferir y pagar lo que se debe” al Archipiélago, partidas entre las que mencionó unos fondos extraordinarios incluidos en los Presupuestos, además de cumplir con la agenda canaria.

Las conversaciones CC-PSOE, que existen desde verano

Clavijo anunció el pasado miércoles que estaba dispuesto a hablar con el PSOE, si falla el intento del líder del PP. Sin embargo, esas conversaciones existen desde este verano y han continuado. De hecho, la pasada semana estaba previsto un encuentro para seguir explorando la posibilidad de que CC apoye a Sánchez, pero se suspendió después de que el presidente de Canarias realizara unas declaraciones con motivo del inicio del curso escolar en las que aseguró que no aceptaría “lecciones” de quienes llevan a sus hijos a colegios privados en referencia a Ángel Víctor Torres, que criticó que el actual Ejecutivo canario no pusiera en marcha las plazas de cero a tres años que había previsto su equipo de Gobierno para este curso y se opte por concertar con escuelas privadas.

Según adelanta este sábado eldiario.es Pedro Sánchez quiere un acuerdo con los partidos catalanes que le asegure gobernar y sacar adelante los presupuestos. No obstante, se ha explorado un posible pacto con CC, que puede ser necesaria no tanto para la investidura como para apoyos puntuales.

El PSOE no termina de fiarse de este partido, al que Clavijo ha exigido no solo comprometerse con la “agenda canaria” sino a pagar las cantidades que el Estado debe a Canarias. Fuentes socialistas recuerdan que gran parte de esos ingresos que reclaman llegan normalmente en el último trimestre del año. A esas peticiones, ahora se le añade el “no” a la amnistía, una posición que acerca a CC más a la derechización de la que le han acusado sus antiguos socios del PNC y que le afean desde el canarismo tanto Nueva Canarias como expertos que reflexionan sobre este espacio político.