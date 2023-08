Feijóo abre el curso político reconociendo su fracaso: “Es mejor perder una investidura a que pierda España”

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, aseguró hoy que “es mejor perder una investidura y no que pierda España”. “No hacer perder la dignidad a las instituciones democráticas españolas, la seguridad jurídica y la credibilidad de nuestra democracia”, ha añadido, pese a que se va a presentar a la investidura de los próximos días 26 y 27 de septiembre sin los apoyos necesarios.

En la apertura del curso político en el Castelo de Soutomaior –a donde el PP regresó ocho años después, tras recuperar la Diputación de Pontevedra– Feijóo reiteró que él se encuentra “a cuatro votos de la investidura” mientras que el socialista Pedro Sánchez está “a cuatro cesiones clave”. “Una amnistía incompatible con la Constitución, un referéndum de independencia impropio de un país de la Unión Europea, el gobierno más débil que podría tener España con 24 partidos y volver a quebrar el principio de igualdad”.

Ante unos 1.500 cargos y simpatizantes del PP, entre los que estaba “la cúpula de Génova”, encabezada por Cuca Gamarra o los presidentes autonómicos de Andalucía, Castilla León, Aragón, Murcia o Extremadura, defendió su intención de sentarse a hablar “con todos los grupos políticos que quieran”, en referencia a los partidos nacionalistas. “Eso no significa que estemos de acuerdo” con ellos “ni que aceptemos lo que está dispuesto a aceptar el partido de Sánchez, porque nosotros no somos Sánchez”. “No admitiremos las subastas ni los chantajes de las minorías”, concluyó entre aplausos.

En su discurso, admitió la posibilidad de no conseguir la investidura, pero mostró su convencimiento de que llegará a Moncloa aunque no sea “a corto plazo”. “Vamos a presentar nuestra candidatura y aunque no saliese por cuatro votos, os prometo que el programa que voy a exponer tendrá vigor los cuatro siguientes años”.

En esa intervención en el Congreso “demostrará” que tiene una “batería de propuestas” para que España “vuelva a ser una de las grandes economías del mundo”, iniciar un proceso “de regeneración para acabar con la degeneración institucional” y poner en marcha “reformas urgentes e imprescindibles” como la financiación autonómica o un pacto nacional del agua.