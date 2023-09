Clavijo anuncia que hablará con el PSOE si fracasa Feijóo, pero las conversaciones ya existen

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este miércoles que hablará con el PSOE ante una hipotética investidura de Pedro Sánchez, si falla el intento del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser investido como presidente del Gobierno. Sin embargo, esas conversaciones existen desde este verano y han continuado. Coalición Canaria ha llegado a trasladar los puntos de su “agenda canaria” a ambos grandes partidos, aunque finalmente materializó en pleno mes de agosto con el PP la firma de un documento con el que le garantiza su apoyo, a cambio de cuestiones como elegir a los dirigentes de los medios de comunicación públicos.

Pese a la firma de ese acuerdo, las posibilidades de Feijóo de ser presidente son casi remotas, ya que el PNV se ha negado rotundamente a negociar. La pasada semana estaba previsto un encuentro para seguir explorando la posibilidad de que CC apoye a Sánchez. La reunión se frustró después de que el presidente de Canarias realizara unas declaraciones con motivo del inicio del curso escolar en las que aseguró que no aceptaría “lecciones” de quienes llevan a sus hijos a colegios privados. Lo hizo después de que el líder del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, criticara que no se pusieran en marcha las plazas de cero a tres años que había previsto su equipo de Gobierno para este curso y se opte por concertar con escuelas privadas.

Clavijo remarcó tras su encuentro con el rey Felipe VI que está dispuesto a “abrir” esa ronda de negociaciones con los socialistas, aunque matizó que rechaza una hipotética amnistía. “No vamos a apoyar ninguna amnistía, no creemos que eso sea correcto. No lo vamos a defender ni lo vamos a apoyar, es más, estamos en contra de la amnistía. Luego, a partir de ahí, la agenda canaria es lo que siempre CC ha defendido”.

“Al igual que decimos esto, el Gobierno debe ser para algo, el Gobierno no puede ser el fin en sí mismo. El Gobierno es para cambiar las cosas, resolver los problemas de los españoles y de la clase media. Para resolver los problemas de la inmigración y tantos y tantos problemas que tenemos todos los españoles y que necesitamos un Gobierno estable con una mayoría en las Cortes que permita que se Gobierne y se resuelvan los problemas. Gobernar por gobernar, CC nunca ha estado en esas trece”.

No obstante, pese a esas afirmaciones de Clavijo, aún no se conocen las condiciones de esa posible Amnistía que pide Junts al PSOE en las conversaciones ante un posible apoyo.

Coalición Canaria nunca ha cerrado la puerta al PSOE. De hecho, la propia diputada Cristina Valido, explicó en una entrevista con este periódico que si de su partido dependía evitar un bloqueo y volver a ir a elecciones, CC estaría dispuesta a hablar. Sostuvo además que si esta formación apoya la investidura de Sánchez, no habrá problema con el PP en el Gobierno regional, con quien gobierna. “Hemos negociado con el PSOE en Madrid, estando gobernando con el PP en Canarias. Y al revés”.

Para el PSOE Coalición Canaria no es un socio de fiar, ya que en 2020, Ana Oramas rompió la disciplina de voto y dijo “no” a la investidura de Sánchez. La exdiputada desobedeció así lo acordado por su formación política, que apostó por abstenerse.

Aunque Sánchez lograra amarrar los apoyos de cara una hipotética investidura sin CC, podría precisar de su apoyo para lograr acuerdos o sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. En general, la “agenda canaria” presentada al PP es asumible para los socialistas, aunque CC sigue empecinada en reclamar una serie de partidas que no han llegado del Estado y que venían incluidas en las últimas cuentas estatales. Fuentes del PSOE recuerdan que muchas de las partidas presupuestadas llegan en el último trimestre del año.

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.