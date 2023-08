Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria: “Si de nosotros depende evitar el bloqueo, vamos a hablar”

Cristina Valido (Coalición Canaria) se ha convertido en la diputada electa más solicitada de los últimos días. Todos los ojos están puestos en ella desde que el PP ganara un diputado más tras el recuento del voto exterior. Su voto es el que previsiblemente podrá desbloquear una futura investidura. Hasta hace unos días, a Pedro Sánchez (PSOE) le bastaba con la abstención de Junts para poder conformar Gobierno, pero desde ese cambio final en el recuento de escaños, precisaría de un “sí” por parte del partido de Puigdemont. No obstante, el camino para reeditar el Gobierno de Coalición podría allanársele a Sánchez con el apoyo de este partido canario que paradójicamente en las Islas gobierna junto al PP.

Por qué Coalición Canaria se instala en la equidistancia ante la investidura

Para Valido, tener al PP como socio en el Gobierno de Canarias en principio no debería resultar un problema ya que, como ella misma recuerda, en otras ocasiones la historia se ha repetido. “Hemos negociado con el PSOE en Madrid, estando gobernando con el PP en Canarias. Y al revés”. También insiste en que su hipotético apoyo al candidato que consiga más votos será “puntual”, de cara a la investidura, pero que su formación mantiene las líneas rojas a Vox y Sumar.

Somos conscientes de que nuestro voto puede determinar que haya unas nuevas elecciones o no

En estos días ha cobrado protagonismo como diputada que puede desempatar una mayoría para investir a uno de los candidatos a presidir el Gobierno. ¿Cómo afronta esa responsabilidad?

Con mucha responsabilidad, sí, es la palabra. Intentando responder a nuestros compromisos con nuestros votantes, a poner por delante nuestro compromiso con Canarias y con los asuntos y demandas de Canarias. Y, bueno, intentando, en el marco del diálogo democrático en el que nos hemos movido siempre con unos o con otros, tratar de contribuir en la medida de lo posible a un escenario de estabilidad. Nosotros somos conscientes de que nuestro voto puede determinar que haya unas nuevas elecciones o no. Si esto ocurriera así, que todavía no está determinado porque hay muchos escaños que sumar por la derecha y por la izquierda antes de llegar al nuestro; pues hay negociaciones que no están cerradas y por tanto todo lo que estamos hablando son futuribles, pero en el caso de que esto fuera así, lo que hemos dicho es que nosotros daríamos una oportunidad al diálogo con el candidato que consiga reunir los votos necesarios para una investidura y, si de nosotros depende evitar un bloqueo y no sé ni cuantos meses más el estado de incertidumbre y sin Gobierno, vamos a hablar.

Tras el 23J el secretario general de su partido aseguró que no apoyaría un Gobierno en el que estuviera ni Vox, ni Sumar. Pero en sus últimas declaraciones parece más cercana a facilitar la investidura de Pedro Sánchez. ¿Habría que leer esto como un cambio de posición?

Nosotros mantenemos nuestra posición en cuanto a que no vamos a apoyar un pacto de legislatura con un Gobierno que esté participado por grupos de la extrema izquierda o extrema derecha. Otra cosa diferente es que llegado el momento en el que, insisto, dependiera de nosotros que la legislatura empezara a andar y evitar un bloqueo que dejara en una situación que creemos que no es deseable para los intereses de la ciudadanía, daríamos una oportunidad, una negociación bilateral única y exclusivamente con el partido que se presente a la investidura y con todos los asuntos de Canarias en la mesa. Si consiguiéramos ese compromiso con los asuntos canarios, el partido se plantearía, a través de sus órganos de representación, la posición respecto de esa investidura. No es un sí a la investidura ni tampoco es un sí a nadie en concreto, es un planteamiento de responsabilidad si llega ese momento y nuestro voto puede ser tan clave como parece en algunos pronósticos.

No tenemos preferencia entre un candidato u otro, pero la investidura tiene que tener un apoyo suficiente

¿Pero tienen preferencia por algún bloque o por algún candidato en concreto? ¿Estarían más cercanos de una que de otra?

No. Nosotros hemos probado a lo largo de la historia más reciente que la sensibilidad con Canarias depende de la necesidad que tienen de nuestros votos y eso está en las hemerotecas: los pactos, los acuerdos, los beneficios, las mejoras que se han conseguido han sido fundamentalmente por la negociación en los momentos en los que se han necesitado los votos de los nacionalistas canarios. Por tanto, no tenemos preferencia entre uno u otro. De lo que se trata es de que la investidura tiene que tener un apoyo suficiente y, si lo tiene y de nosotros depende evitar el bloqueo, nosotros hablaremos. No vamos a negarnos a hablar en una situación tan delicada que exige, entendemos, sentido de Estado.

Pese a que su partido pone esos vetos también a Sumar, usted ha sido en su labor de diputada clave en algunas de las leyes progresistas de Canarias como la ley trans o la renta básica de ciudadanía de Canarias. ¿Cree que coincide por tanto bastante más con las medidas progresistas que propone el partido de Yolanda Díaz que las que propone Vox?

A lo largo del tiempo en el Congreso de los Diputados hemos apoyado medidas siempre planteándonos el interés superior de la ciudadanía, tanto en el Congreso como en el Parlamento. No hemos sido sectarios nunca y creo que lo podemos probar. Cuando las medidas han sido de interés para el bienestar general, nosotros las hemos apoyado siempre. En este caso, no somos sectarios, pero como partido estamos muy lejos de los extremos de la izquierda, de los partidos que se ubican en la extrema izquierda, de ideología de espacio comunista, y estamos muy lejos de la extrema derecha. Y ese es el compromiso que tenemos con nuestros votantes. No es algo que surge ahora. En elecciones anteriores, también en las autonómicas, cuando nuestras bases se manifiestan, se manifiestan contrarias a acuerdos y a pactos con estos grupos de partidos de los extremos y ese ha sido nuestro compromiso con ello. Por tanto, no podemos hacer otra cosa que mantenerlo porque es a lo que nos hemos comprometido y eso es lo que nos hace decir que con total garantía no podemos alcanzar un acuerdo de legislatura con un Gobierno de coalición en el que estén estos partidos, bien por la derecha o bien por la izquierda.

Estamos dispuestos a hablar siempre y cuando se hable de Canarias y de sus demandas

Nosotros lo que hemos abierto es una posibilidad entendiendo que pudiera darse (que todavía está por ver si se da o no el caso) que esté en nuestras manos decidir si se repiten unas elecciones porque la situación de bloqueo no permite avanzar. En ese caso, nosotros queremos mostrarnos conscientes de la responsabilidad que tendríamos que asumir y en una situación así no vamos a decir: “no hablamos”. Estamos dispuestos a hablar siempre y cuando se hable de Canarias y de sus demandas.

En el caso de Vox, las líneas rojas entiendo que se producen por ese retroceso en materia de derechos que plantean y por su postura contraria a las autonomías (lo cual sería incompatible con CC). Pero ¿por qué se ponen exactamente las líneas rojas a Sumar?

Por lo que te decía. Nosotros siempre desde el nacimiento de Podemos nos hemos plantado en un espacio diferente y alejado. Ahora aparece la extrema derecha, pero en su momento cuando apareció Podemos también estuvimos siempre en posiciones absolutamente antagónicas. En el caso de Canarias hace cuatro años, Podemos sumó donde pudo para sacarnos de las instituciones y no quiero recordar con qué palabras ni con qué calificativos. Es que no tenemos nada que ver. Y durante cuatro años hemos escuchado a muchos miembros de Podemos en el Parlamento de Canarias definirnos con términos muy insultantes. Es decir, no hemos estado nunca ni cerca. Y nuestros votantes tampoco lo están, ni de esa ideología ni de ese grupo. Siempre nos hemos comprometido a mantenernos lejos de mantener acuerdos con ese espacio.

Diferente es que en un momento dado se plantee una ley que consideremos que es importante para la ciudadanía y nosotros no tengamos en cuenta quién la presenta y la apoyemos. Es una cuestión de responsabilidad y de pensar que el interés general está por encima. Hay muchísimas cuestiones que se votan por unanimidad en el arco parlamentario.

Nosotros hemos negociado con el PSOE en Madrid estando gobernando con el PP en Canarias. Y al revés

También se comenta que al gobernar en Canarias con el PP, Coalición Canaria tiene más limitaciones para facilitar una investidura liderada por Pedro Sánchez. ¿Cree que esto le condiciona o tiene CC total independencia?

En principio, no. Nosotros hemos negociado con el PSOE en Madrid estando gobernando con el PP en Canarias. Y al revés. Con un Gobierno del PSOE en Canarias llegamos a acuerdos con Rajoy o con el señor Montoro, acuerdos muy importantes de fondos para Canarias. El escenario político en este momento es muy endiablado, la pelota no está en nuestro tejado, está en el tejado de quien tiene que sumar para presentarse a la investidura y será uno el elegido. No pueden presentarse los dos y el que se presente pues tendrá que negociar con todos. ¿Seremos necesarios? ¿Seremos clave? Bueno, el futuro lo dirá. Hoy, cuando estás oyendo que hay grupos de Sumar que pretenden formar grupo propio o oyes a Compromís que dicen que negociarán por su cuenta, bueno, pues no está tan claro que las sumas estén en uno de los lados. Habrá que esperar y ser muy prudentes. Cuando llegue el momento, veremos. A fecha de hoy no tenemos más que alguna llamada telefónica de contacto y acercamiento, pero no hay ninguna negociación iniciada ni abierta y entiendo que antes de llegar a ese punto, tanto Feijóo como Sánchez tienen que asegurar una suma que en estos momentos no tienen.

El escenario político en este momento es muy endiablado, la pelota no está en nuestro tejado, está en el tejado de quien tiene que sumar para presentarse a la investidura

En otras investiduras también ha ocurrido que CC gobierna con un partido en la comunidad autónoma y brinda su apoyo a otro en el ámbito estatal… pero ¿qué debe hacer Pedro Sánchez o Feijóo para convencer a su partido?

Si llegase ese momento y tenemos que negociar, vamos a poner en la mesa una batería de peticiones para Canarias entre las cuales está sobre todo el cumplimiento del REF, que a fecha de hoy no se cumple, y eso está significando que los canarios estemos pagando por alimentos básicos el triple de lo que se paga en Península y ya no digamos si te vas a cualquier isla que no sea capitalina. La inflación y el coste de la vida es insoportable. Tenemos que hablar de La Palma, de la reconstrucción y las garantías de financiación y consignación presupuestaria para esta isla. Tenemos que hablar del respeto a nuestro Estatuto de Autonomía. Estamos encontrándonos estos días con un aumento de tasas aeroportuarias que pretende aplicar AENA de manera unilateral, igual que con la privatización de las torres de control. Y nuestro Estatuto dice con toda claridad en su artículo 161 que tenemos derecho a gestionar y a planificar nuestras infraestructuras portuarias y aeroportuarias.

Para empezar a hablar tenemos que tener garantías absolutas de que se va a revisar la financiación autonómica en un plazo definido de tiempo

El REF, el Estatuto de Autonomía y otras muchas cuestiones son fundamentales, pero yo creo que para empezar a hablar tenemos que tener garantías absolutas de que se va a revisar la financiación autonómica en un plazo definido de tiempo. Porque ya es demasiado tiempo sin revisar la financiación mientras nuestra población crece, nuestras dificultades también crecen para atender a todo el mundo como lo merece y la financiación autonómica se tiene que abrir a esa discusión y actualizar lo antes posible. Son algunas de las muchas cosas que tenemos que plantear y que tenemos perfectamente recogidas en un documento que está elaborado y que llegado el momento ya trasladaremos a quien tenga la opción de presentarse a la investidura.

Estos días, Sánchez estará de vacaciones en Lanzarote. ¿Aprovechará usted o Fernando Clavijo para tratar de reunirse con él? ¿Sabe si habrá algún encuentro? (Esta pregunta se formuló antes de conocer que finalmente el presidente estará de viaje en Marruecos)

No sabemos nada. Yo no sé si a otros niveles hay algún tipo de contactos, a mí no me consta que haya ningún tipo de contacto. Nosotros estamos donde estamos, con nuestros teléfonos de siempre que todos ellos conocen. Entiendo que son ellos quienes tienen que tener las prisas por cerrar las cosas y nosotros simplemente estamos a la espera de ver quién de los dos finalmente se confirma que tiene los apoyos necesarios. Porque en este momento no hay nada garantizado y por supuesto nosotros no tenemos ningún planteamiento ni decisión cerrada en tanto que no sabemos aún qué va a pasar y si vamos a ser ese voto decisivo o no y, si lo somos, quién va a poder negociar. Ya lo veremos y el partido decidirá en los órganos directivos.

¿Sobre el intercambio de misivas entre Feijóo y Pedro Sánchez de este fin de semana tiene alguna valoración?

No. No entro a valorar esas cuestiones. En definitiva, cada uno utiliza las estrategias que considera oportunas y salen mejor o peor, pero bueno, cada uno es responsable y dueño de sus actos. Nosotros, más allá de observarlas con sorpresa por ambas partes, tanto por quien emite la carta como por las reacciones de quien la recibe, más allá de eso no tenemos nada que decir.

Habla de defensa de Canarias, del REF, del Estatuto de Autonomía, también de vetos a Sumar y Vox… Entonces, de cara a la futura legislatura, ¿qué tipo de oposición hará CC tanto si es un bloque como el otro el que gobierna?

Es nuestra razón de ser. Nosotros nos presentamos en Canarias y solo en Canarias para ir al Congreso de los Diputados a hablar de Canarias. No tenemos otro objetivo ni otro discurso ni otra campaña electoral. Por tanto, cualquier oportunidad para intervenir en defensa de Canarias, para negociar cualquier asunto pendiente, cualquier problema, nuestras singularidades que a veces nos hacen difícil la vida, el desarrollo económico o el crecimiento y tantísimas cosas… Pues vamos a aprovecharla para eso, que es a lo que vamos allí.

Y por último, teniendo en cuenta el precedente de Ana Oramas, que votó en contra de la disciplina de voto marcada por su partido en la investidura de Sánchez. En su caso, aunque su partido determine algo con lo que no está de acuerdo, ¿hará lo que decida la Ejecutiva? ¿Cumplirá ese mandato?

Estamos hablando de cuestiones de cariz político, no de cuestiones de ética o moral. Hay votaciones y votaciones y yo en este sentido por supuesto que voy a hacer lo que el partido mandate. Yo formo parte de una organización que tiene consejos directivos, consejos políticos que en cada isla aglutinan a un número importante de personas que también ha trabajado para que yo esté ahí representando a mi organización y a Canarias. No se me ocurre ni tengo ninguna duda respecto a que mi voto será el que indique la dirección de mi partido en Canarias. No puede ser otro.