Coalición Canaria pide al alcalde de Telde que restituya el pacto de gobierno tras el cese por “deslealtad” de Héctor Suárez

El Consejo Político Local de Coalición Canaria (CC) en Telde ha instado al alcalde del municipio, Juan Antonio Peña (Ciuca), a que restituya el acuerdo de Gobierno suscrito entre ambas formaciones, junto con el PP y Más por Telde (MxT), después de que el regidor cesara como concejal al secretario local nacionalista, Héctor Suárez, este viernes.

En un comunicado, CC de Telde exige a Peña “la restitución íntegra de los acuerdos alcanzados en el pacto de Gobierno firmado el pasado mes de junio” al entender que sus concejales “han mantenido la lealtad y el compromiso” no solo con ese documento, sino también con la ciudadanía teldense.

Del mismo modo, la organización nacionalista ha destacado “el rigor institucional y la defensa a ultranza de los intereses generales de la ciudad que ha realizado Héctor Suárez, así como la toma de decisiones a favor de la mejora de los servicios públicos básicos”.

Juan Antonio Peña decidió este viernes cesar de todas sus funciones al edil Héctor Suárez por “deslealtad” ya que entendía que el secretario local nacionalista no había actuado en base a los principios del equipo de Gobierno, que “apuesta por un cambio real de formas, prácticas y manera de actuar y que un gobierno comprometido no puede tambalear ante consideraciones que no repercuten en el bienestar de la ciudadanía”.

La medida de Peña llegó tras nombramiento del exedil nacionalista Jonay López como director del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos y Limpieza Viaria, algo que fue tachado por la oposición como un acto de “nepotismo”.

Sin embargo, CC ha defendido que el alcalde, que decía desconocer esta decisión, “sí que tenía conocimiento de la existencia de la vacante para dirigir ese Servicio, así como de la intención de Suárez de contratar a Jonay López y que llegó incluso a felicitarle”.

Héctor Suárez ha rechazado la decisión que adoptó Peña de cesarle “por no corresponder en absoluto con el trabajo realizado desde el mes de junio hasta el día de hoy y con la manera de proceder llevada a cabo tanto por mi persona como por el equipo de personas que conforman este grupo político”.