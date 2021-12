Cruce de acusaciones en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a cuenta de la limpieza de la ciudad

El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado con los votos en contra del grupo de gobierno los cambios en el servicio de limpieza que le reclamaban los partidos de la oposición (PP, CC, Cs y no adscritos) en una sesión extraordinaria convocada este lunes en la que la concejala de área, Inmaculada Medina, les ha acusado de críticas sin razón hechas solo para "ganar titulares".

En opinión de Medina, estos partidos hacen críticas a base de "llamamientos y bulos" y ha planteado que el servicio municipal de Limpieza "ya es esencial", pese a que aquellos lo cuestionen. La concejala ha detallado que eso se ha garantizado mediante un decreto que ha "intensificado las tareas de refuerzo para atender a todos los barrios" y establece que es algo que funciona "todos los días, de lunes a domingo, y que es gratuito, como hacen pocos ayuntamientos".

Medina ha rechazado también las acusaciones de empeoramiento en este año respecto al pasado, y ha señalado que, por contra, "se ha mejorado la eficacia del servicio, en un 1,4% en intervenciones especiales, y con un 5% más de programación de limpieza integral".

Además, ha dicho que se han realizado "más intervenciones y se han usado más litros de agua y desinfectante que en 2020, con 10 vehículos más de saneamiento, y 13.000 papeleras limpias más que en el pasado año".

Medina ha subrayado que "después de 30 años se han modernizado las condiciones laborales del servicio municipal" y ha destacado que para la campaña de Navidad se suman "44 nuevos vehículos" y se "amplían recursos y actuaciones", con más turnos, más máquinas hidrolimpiadoras, y acciones de baldeo y desinfección, así como tareas de desbrozadoras por primera vez.

La concejala ha criticado, por otra parte, las demandas de aquellos partidos de readmisión de 187 trabajadores aduciendo despido improcedente, alegando que le "revuelve las tripas" que los grupos solicitantes "sean así de miserables" y usen "un drama y la situación de los trabajadores para su juego político", en lo que cree unas líneas que "no se deben cruzar", porque hacerlo supondría "saltarse la legalidad", pues se trata de un "término de contrato" e ignorarlo "sería prevaricación", ha sostenido.

"Falta de autocrítica"

Frente a ella, el portavoz del PP, Ángel Sabroso, ha indicado que los gobernantes locales "venden humo" después de años donde "no se ha sembrado nada y no hay capacidad de gestión", achacándoles además que "no haya nada de autocrítica" en su discurso.

La portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, ha señalado que "es una pena que no reconozcan el problema", ya que mejorar el servicio era una oferta formulada en "promesas electorales que se hicieron sin planificación ni plan" por políticos que ha dicho "no cumplen ni han cumplido".

El portavoz de Coalición Canaria, Francis Candil, se ha declarado "decepcionado" por opinar que "no hay autocrítica ni compromiso" y que eso evidencia que "no hay decisión política, en lo que es una carrera hacia delante, negando la realidad y dando excusas".