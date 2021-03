Espino reprocha al Gobierno canario su "pasividad" frente a la crisis

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha pedido al presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, que dé "esperanzas" a la sociedad canaria "con hechos y no con palabras", pues "no sólo valen las buenas intenciones".

Vidina Espino, en la sesión de tarde del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad, ha afirmado que frente a la situación de crisis actual derivada de la pandemia "hace falta capacidad de reacción ante los problemas, ante la pasividad", dice, "de algunos departamentos del Gobierno y ante el ninguneo de Pedro Sánchez". "Eso es lo que le ha faltado, capacidad de reacción. Reaccione de una vez y no deje que otros dirijan su Gobierno", espetó Espino a Torres.

Espino ha dicho que los cuatro partidos que conforman el Ejecutivo regional (PSOE, Unidas Podemos, ASG y Nueva Canarias) no han cumplido su promesa de no dejar nadie atrás". El Gobierno, por su parte, ha anunciado que en la primera semana de abril aprobará un plan de más de 400 millones de euros de ayudas directas y aplazamientos fiscales para las empresas más perjudicadas por la crisis. Espino califica estas ayudas como "claramente insuficientes" y con un sistema "perverso" porque "no va a haber ayudas para todos".

La portavoz de Cs continuó con su intervención y le dijo a Torres que lo único que puede hacer es "pedir perdón" por el drama de la dependencia en Canarias, ya que más de 3.000 personas fallecieron esperando por la ayuda a la dependencia en el Archipiélago en 2020.

En materia migratoria, dijo que la "soberbia política" ha impedido reconocer tanto al Gobierno de España como al de Canarias que "lo han hecho fatal" y que la política migratoria ha sido un "absoluto fracaso". "En su pueblo y en el mío, lo de revirarse no debe significar lo mismo", afirmó la diputada, quien indicó que Canarias podría haber sido ejemplo de una "gran plataforma humanitaria" pero "nuestros representantes políticos no están a la altura".