El gobierno de Mogán archiva el expediente abierto al funcionario simpatizante de Ciuca

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán ha archivado el expediente disciplinario abierto al funcionario Salvador Álvarez, simpatizante de Ciuca, el partido de la alcaldesa, Onalia Bueno, por sus actividades privadas incompatibles con su cargo.

El expediente se incoó en diciembre del año pasado tras una solicitud de los concejales en la oposición Isabel Santiago (Nueva Canarias) y Domingo Rodríguez (edil no adscrito, ex de Ciuca) al conocer que el funcionario ostentaba varios cargos en empresas privadas.

El pasado 11 de septiembre, la instructora del expediente emitió una propuesta de resolución en la que hace referencia expresa a que se han solicitado informes de las empresas en las que el funcionario aparece como administrador solidario, apoderado y administrador único, esto es, Formosa dos S.L, Transportes Tafira Baja S.L, Carpinteria Barranco Seco S.L, Inmobiliaria Torrencial S.L, Islas Canarias salud S.L y Sergio Álvarez S.L, tanto a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) como a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), informa Nueva Canarias en un comunicado.

Según se desprende de la propuesta del técnico municipal, la Tesorería General de la Seguridad Social no ha remitido información alguna al respecto, y la AEAT no ha enviado informe ni sobre la empresa Formosa dos S.L e Islas Canarias salud S.L, por requerir autorización de los obligados tributarios a los que se refieren los datos requeridos.

Nueva Canarias no entiende "cómo es posible que, a pesar de acreditar que aún quedan datos por recabar al respecto que demuestren que el funcionario simpatizante de Ciuca no tiene cargos activos en estas empresas, se pueda archivar un expediente que no garantiza el cumplimiento de la legislación en materia de incompatibilidades".

Para la formación nacionalista, la instructora del expediente debería haber requerido al funcionario expedientado para que autorizara a la Agencia Tributaria a que suministrara al Ayuntamiento la información requerida, garantizando de este modo que no incurre en causa de incompatibilidad alguna.

Según expresó la portavoz de NC, Isabel Santiago, la decisión de la Junta de Gobierno de Mogán ha supuesto "un cierre en falso" del expediente disciplinario a Salvador Álvarez, pues "ante la falta de informes de la AEAT y la Tesorería General de la Seguridad Social es imposible concluir que no incurra en alguna de las situaciones de incompatibilidad descritas en la ley".

Además, afirmó que "resulta vergonzoso la ligereza con la que el gobierno de Ciuca-Psoe cierra este expediente abierto a Salvador Álvarez, funcionario simpatizante del partido de Onalia Bueno, tal y como ella misma expresó en el pleno, y la contundencia con la que se ha tratado a los cuatro agentes de la policía local que fueron suspendidos de empleo y sueldo por mucho menos y a los que la justicia les ha dado la razón".

Isabel Santiago cree que es "evidente" la "doble vara de medir" de Onalia Bueno y su gobierno, en relación con el trato que dispensa a los funcionarios municipales, así como que el criterio de la alcaldesa para elegir a los funcionarios de confianza "es incompatible con los de mérito y capacidad".