El Gobierno de CC-PP culpa al Estado de no dejarle bajar el IGIC y el PSOE le recuerda que es una competencia autonómica

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián (PP), ha vuelto a descartar a corto plazo la bajada del tipo general del IGIC del 7% al 5%, medida que era un compromiso electoral tanto de CC como del PP en la pasadas elecciones, debido a la “incertidumbre” con la que se preparan los presupuestos del próximo año.

“El Gobierno no nos deja”, ha respondido en comisión parlamentaria a una pregunta del Grupo Socialista en la que ha defendido, no obstante, la “voluntad” de su Ejecutivo de acometer la bajada para aminorar la “elevada” presión fiscal que hay en las islas. El único impuesto que se ha rebajado en las Islas con el Gobierno de CC-PP fue el de Sucesiones, recorte hecho a las pocas semanas de alcanzar el poder. Sin embargo, ya en julio de 2023, poco después de las elecciones, se descartó bajar el IGIC ese año por la “incertidumbre” y se aplazó a 2024. Sin embargo, la bajada no fue incluida en los Presupuestos de la comunidad autónoma para 2024: en ese caso el motivo de no recortar el IGIC fueron las “circunstancias sobrevenidas”. Ya en marzo de este año Clavijo afirmó que “habrá que ver” si esta promesa electoral se puede acometer en esta legislatura. Como respuesta entonces, Nueva Canarias afirmó que se confirmaba que esta rebaja fiscal había sido un “engaño puro y duro” y que el Gobierno canario se limitaba a “echar la culpa a unos u otros” para no cumplirla.

Este miércoles, una vez más, Asián ha recurrido a la incertidumbre y ha comentado que están “pendientes” de conocer todo el cuadro económico vinculado a los PGE y al mismo tiempo ha lamentado lo “rácano” que se ha vuelto el Gobierno central con la regla de gasto y las comunidades autónomas.

“El Gobierno de España no nos permite que el incremento de recaudación se traslade a una rebaja de la presión fiscal, en este caso concreto, del IGIC”, ha apuntado, pues el presupuesto solo se puede incrementar en un 2,8% al margen de lo que suba la recaudación debido al “corsé” impuesto por el Estado.

Además ha ironizado con que a lo mejor hay que “pedir permiso” a ERC porque en el acuerdo de investidura de Illa se establece que Cataluña “participará en la solidaridad siempre y cuando se tenga el mismo esfuerzo fiscal” y Canarias “aporta solo el 42% y recibe transferencias por valor del 600%”. “Si nosotros vamos a tener el mismo esfuerzo fiscal, es que vamos a perder”, ha agregado.

Manuel Hernández (PSOE) ha dicho que es “falso” que el Gobierno central impida bajar el IGIC dado que es una competencia de la comunidad autónoma por lo que ve una “excusa” del Ejecutivo culpar a la regla de gasto ya que es la misma de marzo de 2023.

Así, o “desconocía el roto que iba a generar a los servicios públicos” o “existía mala fe” y, por tanto, ha habido un “fraude electoral”.