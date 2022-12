Canarias da por solucionado el “conflicto” de las carreteras tras aprobar el Gobierno central el pago de la segunda adenda

El Consejo de Ministros ha acordado este martes, 27 de diciembre, autorizar la firma de la segunda adenda al Convenio 2018-2027 en materia de carreteras entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y el Gobierno de Canarias, con un incremento del 22,7% respecto al suscrito en diciembre de 2018, hasta los 1.473 millones de euros. Con este paso el Gobierno canario da por finalizado un “conflicto” que se inició cuando la administración central, presidida por Mariano Rajoy, no abonó unos 1.000 millones comprometidos con las Islas para sus infraestructuras viarias.

El nuevo texto reajusta las anualidades de los pagos y modifica las actuaciones a financiar con los fondos. Dicho documento fue modificado por una primera adenda rubricada el 18 de diciembre de 2019, para ajustar las anualidades a una “planificación más realista de la ejecución de inversiones en el tiempo”.

En la nueva adenda se incrementa la financiación a aportar por el Ministerio hasta 2027, para asumir el déficit de financiación derivado del Convenio 2006 por la parte que se encuentra pendiente de ejecutar a 31 de diciembre de 2022, que supone un importe de unos 273 millones de euros que se suman al presupuesto original del acuerdo de 1.200 millones de euros.

Además, redistribuye los remanentes derivados de la inversión no ejecutada de las anualidades 2020, 2021 y 2022 en las anualidades 2024, 2025, 2026 y 2027; modifica el listado de actuaciones objeto de financiación, que incluye obras como las mejoras de seguridad en el Túnel de Los Roquillos en Hierro, la circunvalación Carrizal-Ingenio-Agüimes o la segunda fase de la remodelación del enlace GC-1 Ingenio (Las Puntilla-Burrero), en Gran Canaria.

También el acceso viario al Puerto de Gran Tarajal desde Cuchillete, en Fuerteventura; la variante de Vallehermoso, en La Gomera; la segunda fase del tramo La Grama -Aeropuerto - San Simón, en La Palma; la mejora conexión con Hospital de Lanzarote desde Circunvalación Arrecife, en Lanzarote, o la conexión con Puerto de los Cristianos, en Tenerife.

Asimismo, incorpora un nuevo anexo que contempla las actuaciones incluidas en el anterior Convenio de carreteras de 2006 cuya inversión se ejecute a partir del 1 de enero de 2023, en términos de obligaciones reconocidas.

Un “conflicto resuelto”

Tras autorizarse la segunda adenda, Gobierno de Canarias ha dado por “resuelto” el conflicto con el Gobierno central por los 1.000 millones del convenio de carreteras que la administración central adeudaba a las Islas.

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha explicado que es una “satisfacción resolver este contencioso, este conflicto hasta ahora no resuelto”: “Son 1.000 millones que quedan resueltos”, remarcó.

Hasta el momento Canarias tenía reconocidas las cantidades ejecutadas, que quedan liquidadas con la cantidad aprobada este martes, y los otros 500 millones de lo no ejecutado se han ido invirtiendo a razón de 100 millones el año pasado, 200 este 2022, otros 200 en 2023 y unos 40 en intereses por los retrasos.

Torres dijo que espera que “nunca más ocurra” que un Ejecutivo [en este caso, recordó que fue el del PP y Mariano Rajoy] incumpla un convenio ya firmado. “Y que nunca se olvide”, incidió.

El vicepresidente de Canarias y responsable de la cartera de Hacienda, Román Rodríguez, relató la cronología de un convenio que “obligaba” y que “interrumpió de manera unilateral, solo con Canarias” el Gobierno de Rajoy.

“Un problema generado por Rajoy y resuelto por este Gobierno”

“Va a tribunales y se ganan parte de esos recursos. Queda claro que tienen que pagar lo ejecutado, pero no tan claro la segunda parte, lo que no se ejecutó y eso se ha resuelto políticamente. El problema lo genera Rajoy, no lo resuelve el gobierno anterior y lo resuelve este gobierno”, aseveró este martes en rueda de prensa en Presidencia del Gobierno de Canarias.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, explicó que “a 31 de diciembre la deuda está absolutamente liquidada” y se mostró muy satisfecho de cerrar un episodio del que tanto se ha hablado en la arena política y mediática.