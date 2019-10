Las Palmas de Gran Canaria regula el desplazamiento de mascotas en transporte público o las colonias de gatos

En un pleno, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado la nueva Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales, que regula las colonias de gatos en la ciudad capitalina o el desplazamiento de mascotas en transporte público.

En concreto, el Consistorio informa en un comunicado que "garantizará el control de la población" de gatos en la urbe así como "una adecuada integración en el entorno sin generar problemas de salubridad y limpieza pública". También permite que las mascotas "que pesen hasta siete kilogramos vayan en trasportín de medidas equivalentes a un equipaje de mano, además de los ya autorizados perros guía y de seguridad". Y "se deja abierta la posibilidad de negociar con las autoridades del transporte público la posibilidad de viajar con otros animales" que no reúnan estas condiciones.

En vehículos particulares, los animales no podrán pasar más de dos horas en su interior a no ser que se disponga de ventilación suficiente y la temperatura exterior no supere los 25 grados centígrados. Si el animal presenta signos de deshidratación, golpe de calor o insolación, o cualquier evidencia que indique que corre peligro la vida del animal y si el propietario o responsable no es localizado, podrá ser rescatado por la Policía Local.

Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Además, se elimina el tatuaje y se impone el microchip como único medio válido de identificación animal. También se impone la obligación de identificar censalmente a todos los perros y gatos con microchip y resto de animales de compañía.

En los domicilios particulares, se establece un máximo de cinco animales entre perros y gatos en la vivienda, aunque es posible superar ese número si así lo permite un informe veterinario. "Se prohíbe la tenencia de animales en terrazas, balcones o patios, debiendo pasar la noche en el interior de las viviendas y se regula su presencia en espacios comunes, además del uso del ascensor".

La tenencia de gallos en suelo urbano y de ganado y animales de corral también se prohíbe, así como el uso lucrativo de cualquier especie animal en viviendas y zonas comunes de edificios residenciales.

La Ordenanza también ha actualizado el apartado de infracciones y sanciones, añadiendo situaciones antes no cubiertas: se eleva a categoría de grave no identificar a las mascotas mediante microchip, dar de comer a animales que se constituyan en plaga, la venta de animales de forma no autorizada, mantener a los animales atados o encerrados de forma que sufran daño o aislamiento o los circos con animales salvajes.