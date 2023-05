Mayoría de izquierda en La Laguna: gana el PSOE e irrumpe con dos concejales el proyecto de Alberto Rodriguez

La izquierda obtiene la mayoría en San Cristóbal de La Laguna con el 86% de los votos escrutados. El PSOE de Luis Yeray Gutiérrez gana las elecciones en el municipio con diez concejales, tres más de los que obtuvo en 2019. Su socio en el anterior mandato, Unidas Sí Podemos, sufre un descalabro y pierde tres de sus cinco escaños, pero irrumpe en el Ayuntamiento Drago Verdes Canarias. El proyecto impulsado por Alberto Rodríguez entra con dos actas, entre ellas la del exdiputado y ex secretario de Organización de Podemos.

El bloque de derechas suma trece actas. Coalición Canaria (CC) pierde un representante y se queda con ocho, mientras que el PP gana uno (hasta tres) y entra Vox con dos.

(Habrá ampliación)