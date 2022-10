Noemí Santana (Podemos) presenta por tercera vez su candidatura para ser presidenta de Canarias

La actual consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha presentado por tercera vez su candidatura para ser la cabeza de lista de Podemos en las próximas elecciones y alcanzar la presidencia del Ejecutivo regional. Santana todavía debe enfrentarse a las primarias de la formación morada, pero dice afrontar de nuevo este reto con un “objetivo prioritario: lograr la máxima unidad posible de la izquierda canaria”, ha dicho en un comunicado en sus redes sociales.

“Me presentaré a las primarias de Podemos que dan inicio el próximo día 10 de octubre, y lo haré de nuevo como candidata a la Presidencia del Gobierno de Canarias”, ha anunciado Santana. “Porque hay algo por encima de todas nosotras, por encima de partidos y personas: garantizar el futuro de la gente de esta tierra. Y nos lo jugamos el próximo mes de mayo del 2023”.

La actual consejera de Derechos Sociales ha confesado que se ha pensado “mucho” tomar esta decisión en las últimas semanas, “por cuestiones familiares y de salud, desde luego la política a este nivel no es muy recomendable”, ha reconocido. Además, a eso se suma “el precio que se paga por ser de Podemos”, algo que ha llevado a Santana a “soportar estos años que se inventaran cosas personales, que publicaran que estaba desaparecida cuando estaba de permiso de maternidad, que se inventaran una lujosa reforma de despacho que nunca existió”, etc.

Sin embargo, la que ha sido hasta dos veces candidata de Podemos para presidir el Gobierno de Canarias (2015 y 2019), ha asegurado que encontró el apoyo de su familia y compañeras de partido para presentarse una vez más en las próximas elecciones. “Todas estas voces me han insistido en una idea: no es el momento de abandonar. Hay que continuar con el trabajo iniciado esta legislatura y garantizar que estos derechos sociales conquistados durante estos años perduran en el tiempo”, ha agregado.

En este sentido, Santana cree que Podemos en el Ejecutivo autonómico ha logrado “grandes cosas”, como otorgar “más del doble de prestaciones canarias de inserción, aumentar el presupuesto en un 20%, dar pagas extraordinarias en diciembres a las prensiones no contributivas, duplicar el dinero a ayuntamientos para políticas sociales...”. No obstante, la de Podemos ha resaltado que no es suficiente.

“Vinimos a la política a cambiar las cosas, a hacer real todo aquello que es posible. Pero nos queda aún mucho esfuerzo que hacer para mejorar la vida de la gente de Canarias y para seguir siendo la fuerza transformadora que es Podemos en los gobiernos donde estamos”, ha remachado.