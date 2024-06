Nueva Canarias advierte al Gobierno regional de que “se arremangue” para que haya un cambio de modelo “ya”

La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Esther González ha reclamado este martes al Gobierno regional que “se arremangue” porque las miles de personas que salieron a la calle el 20 de abril piden un cambio de modelo “ya”, y le “alucina” que se planteen acciones a 3 o 4 años porque, ha dicho, “Canarias no resiste”. González se ha dirigido de esta manera al consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, a quien ha solicitado que comparezca en el Parlamento regional para informar sobre el reto demográfico porque ha pasado un año de andadura del Gobierno “y aún no ha asentado ni uno de los pilares para el presente inmediato de esta tierra”.

“El 20 de abril miles de personas salieron a la calle pidiendo un cambio ya para no seguir menoscabando la calidad de vida y es responsabilidad del Gobierno de Canarias liderar ese cambio”, ha reiterado la parlamentaria.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha reflexionado sobre que esta cuestión no se arregla de hoy para mañana porque si se trata de cambiar de modelo habrá que llegar a acuerdos efectivos para esta legislatura y las siguientes.

La solución para el reto demográfico de Canarias no se arregla en este periodo legislativo, pues se requiere consenso y políticas asumidas “por todos” para que tengan continuidad, ha insistido el consejero, quien ha dicho que la situación tiene remedio desde el acuerdo y con visión de futuro, por lo que ha pedido tratar el crecimiento de población “con sosiego”.

Además, ha explicado, hay que ser capaces de afrontar el problema en cada una de las islas “de manera independiente” y de ahí la importancia del planeamiento insular y de adoptar soluciones basadas en la fiscalidad.

“Crecemos a distintas velocidades en las islas y por lo tanto hay que plantear medidas para trabajar en cada una de ellas y hacer una redistribución de la riqueza para equilibrarla en toda Canarias”, ha continuado Manuel Miranda, quien también ha dicho que no niega que todo ello requerirá financiación e inversión autonómica, estatal y de la UE.

Esther González ha subrayado que precisamente éste es el gran reto del Gobierno de Canarias, el de la concentración de población en cuatro islas con un crecimiento desmesurado y el estancamiento en las llamadas islas verdes, por lo que ha pedido al consejero “que se ponga a trabajar en ello pero ya”.

Hablar de acciones para la próxima legislatura “no es lo que pide la ciudadanía, sino que esté a la altura de las necesidades de lo que los canarios demandan con municipios súperpoblados, atascos insufribles, cortes en el suministro de agua y tantos problemas que son la que la ciudadanía salió a la calle”, ha remarcado González.

En su opinión, no se trata de seguir creciendo más sino “mejor”, y ha citado a César Manrique cuando hace 35 años alertaba contra la especulación “caótica” que se podía extender por Canarias, para concluir su intervención con un “es que me alucina oír hablar de acciones a 3 o 4 años, y es que Canarias no resiste”.