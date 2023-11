Nueva Canarias afea que el acuerdo entre PSOE y CC carece de ficha financiera

El pacto para la investidura de Pedro Sánchez suscrito entre el PS0E y Coalición Canaria carece de ficha financiera, ha denunciado Nueva Canarias-Bloque Canarista, al tiempo que deja “descolocado” al Partido Popular en las islas.

En un comunicado, Nueva Canarias asegura que se va a mantener “vigilante” para que Sánchez “respete los derechos de Canarias, recogidos en el Estatuto y el Régimen Económico y Fiscal (REF) de 2018”.

En particular, deben cumplirse “las inversiones, la condonación de la deuda, la reforma legal en materia migratoria para la acogida obligatoria de los menores no acompañados por todos los territorios del Estado y la financiación para los trenes”, según NC.

El presidente de NC, Román Rodríguez, ha señalado que las menciones de Sánchez sobre el convenio de carreteras, las transferencias de Costas y los 100 millones de euros para La Palma se refieren a asuntos ya logrados y resueltos en la pasada legislatura.

En cuanto a la inmigración, no ha habido “compromiso” del presidente, por lo que NC teme que no se cumpla la reforma legal para la acogida obligatoria de los menores migrantes no acompañados entre todos los territorios del Estado.

“El acuerdo suscrito con CC carece de obligaciones y de ficha financiera, son puras generalidades, salvo el apoyo de CC a la investidura y a los presupuestos del Estado.

En cuanto a los 40 millones de euros para mantener la gratuidad de las guaguas, “se extenderá en todo el Estado, con lo que en ningún caso es una ventaja singular de Canarias”.

Para Nueva Canarias es “inmoral” que PSOE y CC hayan incluido en su acuerdo “el reparto con criterios políticos de los cargos de Radiotelevisión Española en Canarias”.

En cuanto a la futura ley de amnistía, Nueva Canarias atribuye a CC un “complejo” que le hace desmarcarse porque sus electores de derechas “no entienden el acuerdo con el PSOE”.

En ese contexto, el anuncio del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de que pedirá a los servicios jurídicos municipales un informe sobre la ley de amnistía es “un sinsentido”, en opinión de NC.

Para Román Rodríguez, es positivo que España cuente con “un Gobierno democrático y de progreso totalmente legal, que el PP de España se queda solo con la extrema derecha de Vox y que los populares canarios se quedan descolocados”.