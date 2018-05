La oposición sella su acuerdo de reforma electoral con lista regional, 70 diputados y bajada de topes

La comisión de estudio de la reforma del sistema electoral de Canarias ha finalizado este viernes con la aprobación del dictamen de ponencia, que incluye el acuerdo alcanzado entre PSOE, PP, Podemos y NC con bajada de topes electorales -del 30% al 15% insular y del 6% al 4% regional-, un diputado más para Fuerteventura y una lista regional adicional con otros nueve.

En la comisión no salieron adelante las propuestas de los Grupos Nacionalista y Mixto, quienes han anunciado la presentación de sendos votos particulares al dictamen.

La votación final se producirá en el Pleno de la próxima semana, y el dictamen se incorporará a la reforma del Estatuto de Autonomía que se tramita en el Congreso de los Diputados.

La comisión de estudio ha concluido tras 14 meses de trabajo y la presencia de cinco partidos políticos extraparlamentarios, dos organizaciones sociales y más de una quincena de expertos.

El portavoz del Grupo Mixto (AS), Casimiro Curbelo, ha comentado que "la gente no va a entender" que se aumenten los dipuatados, cuya "única función" será servir a los intereses de los partidos políticos, especialmente en las islas grandes.

Ha comentado que se quiere favorecer el "voto urbano" de los grandes partidos, lo que "rompe los equilibrios" y perjudica a las islas periféricas. "Quieren destruir el modelo sin consenso y por la puerta de atrás", ha subrayado.

Curbelo señala que es una "chapuza"

Curbelo ha dicho que a los proponentes de la reforma "no les interesan las islas menores" y por eso "quieren quitarles voz", criticando que la reforma laboral "se hace como si fueran unos zapatos a la medida".

En su opinión, los nueve diputados de la lista regional "no van a aportar absolutamente nada al Parlamento, solo gasto", aparte de que se van a crear "diputados de primera y de segunda" entre los insulares y los regionales. "Están haciendo una chapuza", ha comentado.

Con todo, ha dicho que si la reforma se aprueba "por la puerta trasera" en el Congreso, tendrá que volver al Parlamento para que "los cabildos sean escuchados", dado que hay una "modificación sustancial" del texto del Estatuto.

"Esta reforma va a dividir Canarias, y si no, tiempo al tiempo", ha indicado, pidiendo a todos los diputados de las islas no capitalinas que "no obedezcan" a sus partidos sino a los intereses de cada una de sus islas.

Luis Campos, de Nueva Canarias (NC), ha comentado que el nuevo modelo electoral va a "mejorar la calidad democrática" en el archipiélago, sin criticar no obstante el sistema aún en vigor, porque respondía a las necesidades del momento.

Ha apuntado que "no es verdad" que las islas periféricas sigan en un cierto subdesarrollo en comparación con las islas capitalinas, como ocurría en los años 70, aparte de que en la reforma, las islas menores no pierden diputados.

En su opinión, la Cámara actual está "desproporcionada" desde el punto de vista demográfico, recordando que el modelo actual también se aprobó en el Congreso dado que Canarias no tiene una ley electoral propia. "No satanicemos la herramienta del Estatuto", ha señalado.

El portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo (i), y el diputado de Nueva Canarias, Luis Alberto Campos (d) EFE/Cristóbal García

Campos ha dicho que la propuesta de reforma del Estatuto ya incluye la posibilidad de que haya lista regional, de ahí que niegue que haya una "modificación institucional" del texto, como esgrimen CC y ASG.

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha comentado que la reforma impulsa un modelo más "solidario y justo" frente a lo "perverso" del actual, dado que con los 5.000 votos de ASG se "secuestra" la voluntad de los ciudadanos.

Al igual que Campos, ha destacado la colaboración del Foro Cívico Demócratas para el Cambio para poder impulsar la reforma electoral, y ha avisado a CC de que no van a permitir "vetos" para bloquearla en las Cortes.

Ha negado que el aumento de diputados suponga incremento presupuestario y ha retado a Curbelo a que diga cuantos diputados hacen falta en las islas. "¿Uno y hagamos de esto una dictadura?", le ha espetado.

Según Santana, el nuevo modelo aboga por la "cohesión" del archipiélago frente al "insularismo caciquil" y el "baile de la yenka" que ha protagonizado CC en las últimas décadas.

El PP espera que CC y ASG "recapaciten"

La portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, ha comentado que el sistema actual de triple paridad "resiente" el principio de proporcionalidad, porque el voto de la isla periférica vale 17 veces más que el voto capitalino.

Ha dicho que está "al borde" de lo "constitucionalmente admisible", y frente al nuevo escenario, ha mostrado su "decepción" por que no haya habido consenso para cerrar la reforma en Canarias y no a través del Congreso.

Por ello, ha pedido a CC y ASG que "recapaciten" y no den un "portazo" al consenso y a la posibilidad de que la reforma se cierre en el archipiélago. "Hay que evitar la perversión de que las minorías se sigan imponiendo a las mayorías", ha subrayado.

Según Navarro, "esta es la única reforma posible en estos momentos", pese a que cada grupo podría haber optado por otros sistemas. "Este es un paso discreto, pero imprescindible y en la buena dirección", ha afirmado.

Ventura del Carmen, del Grupo Socialista, ha comentado que el modelo actual ofrece resultados que "distorsionan" la realidad y aumentan el "desapego" de los ciudadanos hacia los políticos, remarcando que la lista regional es la que "mejor" responde a los criterios de proporcionalidad entre población y territorio.

Ha dicho que la reforma responde a la "Canarias de hoy y no a la de 35 años", y ha señalado que es "más costoso" que una isla no reciba lo que merece por determinadas alianzas derivadas del sistema electoral.

Además, ha advertido a CC de que no "dilate" la tramitación del Estatuto en el Congreso para evitar que el nuevo sistema no esté en vigor en 2019. "Todos debemos tener responsabilidad y altura de miras", ha comentado.

"A lo mejor se van a tropezar", insinúa CC

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, ha señalado que Canarias está construida sobre "equilibrios y solidaridad" y de abajo hacia arriba, de la isla a la autonomía, destacando que "se ha logrado" construir un sentimiento de canariedad común.

Ha comentado que solo con bajar las barreras electorales se logra que Ciudadanos entre en el Parlamento, "y sobre eso había acuerdo", y ha avisado de que CC va a apoyar la reforma del Estatuto pero no la reforma electoral que se incluye. "Han buscado un atajo", ha indicado.

Ruano ha dicho que al haber "modificación sustancial" del texto estatutario debe volver al Parlamento para que la debata, por lo que ha pedido a la oposición que afine "los tiempos" del proceso. "Quieren correr, correr, correr y a lo mejor se van a tropezar", ha indicado.

El presidente de la comisión, Antonio Castro, ha señalado a modo de cierre que este proceso ha servido para constatar que el modelo actual es "constitucional y democrático" y al mismo tiempo, es "legítimo" que se quiera mejorar y que "se para bien" para todas las islas.

Curbelo ha pedido que conste en acta su "rechazo absoluto" a la presidencia de la mesa por no dejarle intervenir por alusiones de otros grupos.