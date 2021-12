El Parlamento canario avala la modificación del REF y espera la ampliación de plazos de la ZEC

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este lunes emitir un informe favorable a la propuesta del Ministerio de Hacienda de modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) que incluye la prórroga de la materialización de inversiones de la RIC hasta 2023 y la ampliación del periodo de vigencia de empresas en la Zona Especial Canaria (ZEC) hasta 2027.

Los grupos que apoyan al cuatripartito -PSOE, NC, Sí Podemos y ASG- y la oposición -CC, PP y Mixto- se han separado en torno a los plazos de ampliación de la ZEC, que quedan supeditados al visto bueno de la Comisión Europea (CE), y que la oposición exigía que se aumentara hasta 2029.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha señalado que "no hay duda" para prorrogar la materialización de la RIC hasta 2023 y con respecto a la ZEC, ha admitido que "toca pelear", si bien "es fácil" porque basta con notificar la ampliación hasta 2029 a la Comisión Europea.

Rodríguez ha comentado que esta cambio "se pudo hacer antes" porque se fijó en abril, y de hecho, NC lo advirtió ya desde septiembre pero el Estado siempre "lleva al límite" las negociaciones sobre el REF, en este caso hasta este martes, cuando se aprobará vía real decreto-ley.

Ricardo Fernández (Cs) ha dicho que no entiende ni comprende los intentos del Estado de "rasurar" el REF y dejarlo para última hora y se pregunta "por qué molesta tanto" el documento a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su equipo.

Ha dicho que no está de acuerdo en que se eliminen determinados incentivos y no se entiendan las "especificidades" de las islas.

Vidina Espino, portavoz del Grupo Mixto, ha apuntado que las modificaciones de la RIC y la ZEC "son necesarias y se toman in extremis" pero no comparte los criterios con el incentivo de la ZEC porque el disfrute debe alargarse hasta 2029 y no 2027.

"De aceptar lo que propone el ministerio es aceptar una mutilación de la ZEC que no nos podemos permitir en un momento de grandes dificultades económicas", ha señalado.

Un "hachazo", según el PP

La portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, ha dicho que en el Parlamento se llevan "tres años peleando" cada vez que el Estado "mete un hachazo" al REF y "no asume" que son los derechos de las islas "y no son un regalo".

Ha comentado que "es muy triste" comprobar la "debilidad" del Gobierno de Canarias para "poner límites" al Ejecutivo central, que pone en juego la "seguridad jurídica" del REF y su capacidad para atraer inversiones y generar empleo.

En esa línea, ha incidido en que "no se respeta" ni la RIC ni la ZEC, con empresas que no pueden afrontar la inversión comprometida ni pagar los impuestos.

Rosa Dávila (CC-PNC) ha recordado que el Parlamento "ya se plantó" este año y fue al Constitucional para defender el REF y ahora, el Gobierno trata de militar el periodo de vigencia de la ZEC hasta 2027 y no 2029 como es preceptivo. "Hacen la interpretación más perniciosa y lesiva de la ZEC", ha indicado.

Ha dicho que no entiende como el Gobierno informa favorablemente a la modificación del REF cuando sus argumentos "coinciden" con los de la oposición.

Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que la inscripción de empresas ZEC se amplía hasta 2027 a propuesta del Estado pero los grupos del cuatripartiti piden a la Comisión Europea que se amplíe hasta 2029, y la RIC hasta 2023.

Ha dicho que es "fundamental" la ampliación de estos periodos pero ha lamentado que los periodos elegidos por el Estado sean cortos y menores de los que permite la CE.

Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha comentado que la CE siempre ha admitido la ampliación de plazos de disfrute del incentivo de la ZEC de ahí que su grupo apoye el informe favorable.

Modificación responsable y "da seguridad"

Esther González (NC) ha dicho que "no hay que objetar" con la prórroga de la inscripción de empresas ZEC hasta 2023, lo mismo que la materialización de la RIC, mientras que con respecto al periodo de vigencia, hay "diferencias de interpretación" entre el Gobierno de Canarias y el central.

Así, considera que "lo más práctico" es aceptar la ampliación del periodo de vigencia de la ZEC hasta 2027, como defiende el Estado, pero confía en que finalmente la CE lo ampliará hasta 2029, labor que realizará el propio ministerio. "Es necesario que impere el diálogo con el Estado", ha agregado.

Nira Fierro, presidenta del Grupo Socialista, ha comentado que la modificación del Estado "es responsable y da seguridad a la ZEC" y sobre el periodo de vigencia, que debe ser de seis años, ha comentado que depende de la CE.

"Saben que se ampliará en breve pero buscan un conflicto artificial y aparcando el histórico consenso con el REF", ha espetado a la oposición, a quien ha acusado de "querer matar" a la ZEC con un "lenguaje guerracivilista".