Pedro Sánchez anuncia la inminente aprobación de una medida para hacer fijos a 67.300 sanitarios en todo el país

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo martes, 5 de julio, va a aprobar hacer fijos a 67.300 sanitarios, una medida que busca acabar con la “precarización en la sanidad”.

“Este próximo martes, en el Consejo de Ministros, vamos a aprobar la mayor estabilización de los profesionales sanitarios de la historia del Sistema Nacional de Salud desde su creación. Vamos a estabilizar a 67.300 profesionales sanitarios de todos los niveles y de todo el conjunto de la Administración”, ha señalado el presidente en una entrevista a El País recogida por Europa Press.

Este anuncio, según Sánchez, obedece al “compromiso del Gobierno de España con la estabilización, con el fin de la precarización laboral”. “El esfuerzo que vamos a hacer es algo que no se había visto en la historia del Sistema Nacional de Salud a lo largo de la democracia”, ha destacado

Por ello, ha valorado que se trata de “un paso muy importante en favor de acabar con la precarización en la sanidad, que es el sector que más ha sufrido la precariedad laboral, sobre todo después de la crisis financiera y las recetas neoliberales que se plantearon”. “Se han pactado los criterios comunes con las comunidades autónomas y dará respuesta a la temporalidad que ha existido durante décadas en el sistema de salud”, ha precisado.

El presidente del Gobierno aborda en esta entrevista otras cuestiones como la cumbre de la OTAN celebrada esta semana en Madrid, calificada de “éxito”. “Creo que ha sido un éxito, efectivamente (...) Había tres objetivos bien claros. El primero de ellos, trasladar un mensaje de unidad frente a la brutal agresión de Putin en Ucrania. En segundo lugar, desde el punto de vista del Gobierno de España, incorporar el frente sur como una amenaza a la Alianza Atlántica. Y, finalmente, proyectar un posicionamiento de España como lo que realmente es a la hora de organizar este tipo de conferencias internacionales: un país solvente, moderno y comprometido con sus aliados”, destaca.

Precisamente, sobre el conflicto con Ucrania, Sánchez ha hecho hincapié en que “la Alianza se fortalece para disuadir a la Rusia de Putin”. “Nos armamos para disuadir a la Rusia de Putin. A lo largo de estos dos días, he tenido ocasión de hablar con muchísimos líderes de la zona, de las repúblicas bálticas, de los países del Este, Suecia, Finlandia... Les puedo garantizar que todos ellos tienen algo muy claro. Y es que, si Putin gana la guerra de Ucrania, los siguientes pueden ser ellos”, detalla.

“Ya no estamos divididos en comunistas y capitalistas. Hay democracias frente a un autócrata ultracapitalista como Putin”, prosigue, al tiempo que alerta de “un alto riesgo de que la guerra en Ucrania se cronifique”. En clave nacional, descarta que un posible incremento del gasto militar pueda acabar rompiendo la coalición de gobierno en España. “No lo creo”, zanja.

Subir salarios y contener beneficios

En esta línea, preguntado por la situación económica, con una inflación del 10,2% en España en el último mes, Sánchez reconoce que “el dato es malo” pero destaca que sin las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha “sería aún peor”. “Estaríamos hablando de una inflación no del 10%, sino del 15%”, augura.

“Me voy a dejar la piel por defender el interés de la mayoría. Lo hicimos con el covid, lo vamos a hacer con la inflación”, afirma el presidente que recomienda a los empresarios “subir salarios y contener los beneficios” y pone el foco en las energéticas: “Las ganancias que están teniendo las energéticas en este contexto no son ni razonables ni asumibles”.

Tragedia en la valla de Melilla

Preguntado por la situación vivida el pasado 24 de junio en la valla de Melilla, donde un intento de entrada de cerca de 2.000 migrantes se saldó con cerca de 23 fallecidos, según las autoridades marroquíes, y numerosos agentes heridos, Pedro Sánchez afirma que España “siempre ha defendido la migración regular y ordenada”.

“Lo que ocurrió en la valla de Melilla es el último episodio de una tragedia que empieza mucho antes, a muchos kilómetros. Fue un ataque violento a las fronteras de nuestro país, fueron armados”, argumenta.

“Tenemos que reconocer el esfuerzo que está haciendo Marruecos, que también está sufriendo la presión de la migración irregular por defender, en este caso, las fronteras que no son suyas, que son las fronteras de España. Y yo solamente, lamentando la pérdida de vidas, defiendo que la desigualdad es la principal causa de la migración. Los verdaderos culpables son las mafias”, añade.

Preguntado sobre el futuro, Sánchez denuncia el impacto de poderes oscuros en su gestión. “Lo que quieren estos poderes es muy claro: que los progresistas nos demos por vencidos. Y no lo vamos a hacer. Lo que quieren es que bajemos la cabeza. Y no vamos a bajar la cabeza. Vamos a tener la cabeza bien alta en la defensa de los intereses de la mayoría social de este país”, asegura, al tiempo que denuncia que “las terminales políticas y mediáticas tienen una capacidad de tratar de desmovilizar al electorado progresista”.

Sobre el cambio de liderazgo en el PP, tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo, considera que “la estrategia no ha cambiado”. “Seguimos teniendo una derecha política en nuestro país que no es autónoma respecto a esos poderes a los que he hecho referencia, y de alguna forma ansían volver al viejo orden”, afirma.

En cuanto a la situación en Cataluña, avanza la intención de reunir la mesa de diálogo. “Nos gustaría que fuera en el mes de julio, y desde luego nos gustaría contar con la presencia de Junts per Catalunya. Uno de los grandes activos de este gobierno de coalición progresista es que se puede garantizar la cohesión y la convivencia en Cataluña y en el conjunto de España con el diálogo y con la agenda del reencuentro”, señala.

Por último, sobre los cambios de portavoces o ministros, Sánchez es claro: “Tiene todo mi respaldo tanto el Gobierno como la dirección del PSOE”.