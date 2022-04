Las nueve demandas de los médicos temporales canarios tras retomar la huelga

Los médicos afectados por el abuso de la contratación temporal en la sanidad pública canaria han decidido retomar la huelga. El preaviso ha sido presentado este lunes por la organización Semca, el nombre bajo el que se presentó la denominada Confluencia de Médicos y Facultativos Especialistas de Área a las últimas elecciones sindicales celebradas en el Servicio Canario de Salud (SCS). Cinco meses después de desconvocar la anterior huelga, el colectivo vuelve a recurrir a esta medida de presión con la que pretende participar en la negociación de los términos en los que se celebrarán los procesos extraordinarios de estabilización a los que obliga la Ley 20/2021, de medidas urgentes contra la temporalidad en el empleo público, y garantizar la estabilidad laboral y la permanencia de los profesionales en situación de fraude de ley.

La Mesa de Confluencia de Médicos de Canarias llama a la huelga contra el abuso de los contratos temporales

De momento han fijado dos fechas en el calendario de paros: el jueves 28 de abril de 11.00 a 12.00 horas y el viernes 29 de 10.00 a 12.00. Los órganos de gobierno y los representantes del Sindicato de Empleados Médicos de Canarias acordaron de forma unánime ir a la huelga al apreciar una “nula disposición” de la Consejería de Sanidad para reabrir líneas de negociación o escuchar las propuestas que ha presentado este colectivo, apoyado por asesores externos, para encontrar vías de solución al conflicto “dentro del marco de la legalidad” y en aplicación de la ley estatal. Según recoge el preaviso, la administración sigue sin dar “una respuesta satisfactoria” a sus demandas tras unas reuniones “infructuosas”, la última de ellas celebrada el pasado 13 de abril con el consejero del área, el socialista Blas Trujillo.

Los médicos temporales aspiraban a que su posición fuera tenida en cuenta en la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el pasado 8 de abril. Para ello, plantearon un calendario de reuniones previas con representantes de la administración para trasladarles sus formulaciones o que fueran invitados con voz pero sin voto a esas sesiones. La negativa a este plan “y a cualquier otra vía de trabajo conjunto” ha llevado a esta organización a recurrir a la huelga. Con anterioridad, Semca había decidido llevar a los tribunales, junto al sindicato Asaca, la exclusión de la denominada Federación Canaria Sanidad Avanza (Fecsa), nacida tras la alianza de ambas organizaciones, del máximo órgano de negociación colectiva en el sector sanitario público.

El preaviso de huelga presentado este lunes recoge nueve demandas:

1. Incorporación inmediata del comité de huelga a cualquier mesa o grupo de trabajo que se constituya para aplicar la Ley 20/2021 de medidas contra la temporalidad en el empleo público.

2. Identificación y comunicación a Semca, antes del 3 de mayo, de todas las plazas que se ajusten a los criterios fijados en la norma estatal para ser cubiertas a través de un concurso de méritos (trabajadores que hayan ocupado con contratos temporales plazas estructurales de forma ininterrumpida durante, al menos, los cinco años anteriores al 1 de enero de 2016).

3. Comparación, antes del 7 de mayo, de esa relación de plazas para el concurso de méritos con las cifras aportadas por el sindicato Semca para que, en caso de que haya una discrepancia, se pueda buscar una solución a cada uno de los casos, incluso aunque implique una modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

4. Identificación -hasta el nivel de concreción por gerencias de hospitales y servicios, así como por gerencias de Atención Primaria- de todas las plazas que, según la norma estatal aprobada a finales del año pasado, deban ser convocadas a través de un proceso de estabilización mediante concurso-oposición. Es decir, las que no estén contempladas en el punto dos. También se plantea que esta prelación esté completada antes del 3 de mayo.

5. Cotejo, de nuevo antes del 7 de mayo, de las plazas aportadas en al anterior punto con los datos que maneja la organización sindical, con la misma previsión de que las discrepancias encuentren respuesta individualizada por parte de la administración convocante.

6. En relación con el concurso de méritos, el colectivo reclama que no haya ni un concurso de traslado previo (para evitar que el personal fijo pueda acceder a una de las plazas convocada) ni promoción interna ni la reserva del cupo para las personas con discapacidad. Además plantea que el ámbito de aplicación sea territorial y por gerencias, que el 90% de la puntuación corresponda a la antigüedad de los servicios prestados con independencia del tipo de contrato que se haya mantenido y que con el 10% restante se valore no solo la formación académica, sino también el cumplimiento de los objetivos de productividad durante los últimos cuatro años.

Los convocantes de la huelga abogan, por otro lado, por una puntuación diferenciada para este proceso extraordinario de estabilización (uno de los dos que plantea la norma estatal), de manera que los aspirantes que se presenten a la gerencia a la que han prestado servicios obtengan una nota tres veces superior a aquellos que lo hayan hecho en otras gerencias y que esa diferencia se acreciente en caso de que la experiencia se haya acumulado en una administración distinta al SCS.

También contempla que el segundo proceso de estabilización (el que deba celebrarse con el sistema de concurso-oposición) no se celebre hasta que no se haya resuelto el de méritos, para que quien no obtenga plaza en este pueda optar al otro.

7. Con respecto al procedimiento por concurso-oposición, el colectivo plantea reclamaciones idénticas (que no haya concurso de traslado previo ni promoción interna ni reserva de cupo para personas con discapacidad y que la convocatoria sea territorial y por gerencias) y, además, que la fase de la oposición (un 60% de la puntuación) no sea eliminatoria y que no consista en un examen con preguntas para desarrollar o tipo test, sino en una memoria valorada por un tribunal.

Para el concurso (el 40% del proceso), reclama que prime la experiencia en la administración convocante y que la antigüedad pese un 90%.

8. Convocatoria, en el plazo máximo de un mes a contar desde la publicación del decreto de oferta pública de empleo con las plazas de los procesos extraordinarios de estabilización, de la primera OPE ordinaria, en la que tendrán cabida tanto el concurso de traslados, como la promoción interna y la reserva de cupo para personas con discapacidad.

9. Transformación inmediata de todos los contratos eventuales con antigüedad igual o superior a dos años (a fecha del 31 de diciembre de 2021) en nombramientos interinos para que pasen a formar parte de la plantilla orgánica del Servicio Canario de Salud y que esas plazas puedan convocarse en la primera Oferta Pública de Empleo ordinaria.

Huelga anterior y compromiso de Torres

Los médicos temporales de la sanidad canaria iniciaron la primera huelga el 11 de diciembre de 2020 para tratar de acabar con la inestabilidad laboral que afecta a cerca de 1.900 facultativos del Archipiélago después de años de ejercicio con contrato temporal -en algunos casos hasta 15- y sin poder optar a una plaza fija debido a que en las dos últimas décadas tan solo se ha convocado una Oferta Pública de Empleo.

Diez días después aceptaban la tregua pedida por el consejero de Sanidad ante la posibilidad que abría una enmienda aprobada en el Congreso de los Diputados para reformar la legislación nacional y poner cota a estas prácticas abusivas.

El paro fue finalmente desconvocado el pasado mes de noviembre como “acto de buena fe”, después de que el consejero les informara de que no se podía avanzar más hasta que no se aprobara una norma estatal básica que permitiera habilitar propuestas en el ámbito autonómico. Este paso se dio a finales de diciembre, con la aprobación de la Ley 20/2021.

Sin embargo, casi cinco meses después de la entrada en vigor de esta norma, la administración sanitaria canaria “no ha adoptado ninguna iniciativa”, denuncian los profesionales, que recuerdan, además, que en junio de 2020 el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, se comprometió a mantener un “contacto fluido y continuo” con la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos Especialistas de Área para “regularizar las plantillas médicas”.

El preaviso de huelga propone que, para los días de paro, los servicios mínimos sean similares a la dotación habitual de los centros sanitarios durante los turnos de noche, domingos o festivos, manteniendo la asistencia de carácter urgente y las intervenciones que no puedan ser demoradas ni interrumpidas, y solicita al Servicio Canario de Salud que notifique a los pacientes “con la mayor antelación posible” las cancelaciones que se puedan producir por esta medida.