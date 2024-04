El presidente canario pide “sentido común” a quienes protestan contra el turismo, la “principal fuente de empleo”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, ha pedido este lunes “sentido común” para quienes protestan contra el turismo en el archipiélago, ya que, ha incidido, se trata de la “principal fuente de empleo y riqueza”. El presidente regional ha hecho estas afirmaciones después de que la convocatoria para una manifestación que pretende ser “histórica” se haya extendido ya a cinco islas del archipiélago. Será el próximo 20 de abril en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. Cabe recordar que, pese a lo expresado por el presidente canario, la manifestación no se convoca contra los turistas ni contra el turismo como motor económico, sino que se protesta contra un modelo desarrollista (y quienes lo fomentan) que perjudica al frágil medioambiente de las islas, sus parajes, su naturaleza y que crea desigualdad y no distribuye la riqueza entre los habitantes de las islas, que se ven relegados a un segundo plano en pos del crecimiento de una industria que parece no tener límites y que no siempre cumple con la legalidad. Ejemplos hay muchos y muy recientes, en los que siempre se utiliza la excusa de que el turismo crea empleo para justificar construir nuevas infraestructuras en lugar protegidos, frágiles, vírgenes o emblemáticos: Cuna del Alma, hotel de La Tejita, Dichosa Wellness Clinic, Hotel Oliva Beach, Circuito del Motor, puerto de Fonsalía, Siam Park en Gran Canaria, etc..

En las manifestaciones simultáneas en cinco islas el próximo 20 de abril se reivindicará una mejor conservación de los espacios naturales de Canarias y la implantación de una ecotasa o tasa turística, una moratoria turística y vacacional y la regulación de la compra de viviendas por parte de extranjeros.

Clavijo, que ha admitido que al Gobierno regional le preocupa que se convoquen este tipo de manifestaciones, así como el que se increpe o insulte a quien “viene a disfrutar, a pasar unos días y a dejar su dinero en Canarias”, ha subrayado la necesidad de “ser responsable en esta actuación”. “Lo que no podemos es atacar nuestra principal fuente de empleo y de riqueza porque sería una responsabilidad”, apuntilló en declaraciones a los periodistas para apuntar que lo que hay que hacer “es poner sentido común y tranquilidad”, al tiempo que se niega a hablar de turismofobia. Sin embargo, pese a que el presidente prefiera ignorarlo, ya son varios los reportajes publicados en medios británicos, uno de los principales emisores de turistas hacia las Islas, que recogen ese sentimiento de rechazo hacia una industria que relega a los habitantes a un segundo plano.

Clavijo ha afirmado que hay que analizar el reto demográfico, para lo que el próximo 30 de abril celebrará una conferencia de presidentes insulares porque “la realidad de la isla de La Palma, de El Hierro y La Gomera es totalmente distinta a la que puede tener Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife o Gran Canaria”. Cabe recordar que este problema lleva sobre la mesa ya varios años e incluso en la legislatura pasada se creó una comisión parlamentaria en la que se abordó el asunto en distintas sesiones. Expertos de distintos ámbitos analizaron en la Cámara los retos a los que se enfrentan las islas y propusieron posibles soluciones, que quedaron sin abordar.

Clavijo también habló de “analizar” la ordenación del territorio porque “no” se debe “obviar que esa capacidad es la que los ayuntamientos se han dotado con los planes generales o los cabildos con los planes insulares”, apuntando que “al final son ellos quienes dimensionan el número de camas turísticas, el número de viviendas, el de infraestructuras”.

“Este es un debate de profundidad, esperamos que en ningún caso debe pasar por atacar una actividad económica que es la que nos ha dado de comer a la inmensa mayoría de esta tierra”, apostilló para agregar la necesidad de hablar.

Además indicó que él mismo en varias ocasiones ha señalado que los 16,2 millones de turistas, que dejan un volumen de facturación de 22.000 millones de euros, es una riqueza que tiene que redistribuirse con la “subida de los sueldos” y para lo que entiende hay dos formas: los impuestos y el empleo.

Finalmente, preguntado si entre las medidas a adoptar puede estar la declaración de zonas tensionadas, Clavijo se remitió a la necesidad de hacer estudios, ya que a modo de ejemplo citó Barcelona, donde se “ha conseguido exactamente lo contrario de lo que buscaba”.

En el caso de Barcelona, dijo, “se han quitado viviendas del mercado de alquiler porque hay gente que no está dispuesta a alquilar en esas condiciones”, por lo que “hay menos viviendas, ha subido más el alquiler”.

Emergencia hídrica, habitacional y energética mientras se quieren construir más hoteles

La protesta también va dirigida contra aquellos políticos y partidos que defienden que hay que seguir aumentando el volumen de la industria turística, siempre bajo el pretexto de la creación de riqueza y empleo. Recordemos que Canarias tiene los segundos salarios más bajos de España y más del 33% de la población en riesgo de pobreza y exclusión. También, contra quienes desde las instituciones públicas declaran la emergencia hídrica, habitacional o energética para justificar la realización de obras de urgencia (con menos trámites burocráticos) mientras se potencia que visiten las islas más de 16 millones de personas al año al mismo tiempo que crece la población. Los convocantes de la protesta critican que por un lado se pongan sobre la mesa estos problemas, y se hable de cambio climático, mientras por otro se sigan aumentando las camas turísticas en un territorio pequeño, fragmentado y frágil y se siga queriendo aumentar el número de plazas aéreas, cruceros y vehículos de alquiler.