Proyecto Drago y Verdes Equo cierran una alianza para explorar un acuerdo electoral de cara al 28 de mayo en Canarias

Proyecto Drago (el partido promovido por Alberto Rodríguez en Canarias) y Verdes Equo han llegado a una alianza para alcanzar “un acuerdo programático con visión confederal canaria”. El llamado “acuerdo de Telde” llega con el objetivo de “establecer lazos de hermandad entre ambos espacios”.

Ambas fuerzas han difundido este miércoles un comunicado, que llega después de que Drago confirmara que pasaría a integrar el acuerdo de Turia, de la que forman parte Compromís, Más País y otros partidos autonómicos.

Equo había venido trabajando hasta desde hacía meses y hasta este martes en la mesa de confluencia de Canarias, junto a Podemos, IUC, Sí se puede o Más Canarias, (que este martes también abandonó la mesa, tras llamamientos a la unidad que pasaran por un nombre para la candidatura que superase la sopa de siglas o un entendimiento en la configuración de las listas). “No hemos elegido entre la mesa y Drago, rompemos la mesa y después llega ese acuerdo”, asegura la coportavoz de Verdes Equo en Canarias Esther Gómez a Canarias Ahora.

Esther Gómez señala a este periódico que “los últimos movimientos eran para imponer una serie de criterios y después de varios meses trabajando no queríamos desgastarnos más en esa manera de trabajar”. El detonante para abandonar la mesa fue el nombre con el que se presentarían a las elecciones, una cuestión que sostiene que “había quedado superada” y que su formación vio como un intento de “imposición”. “El tema de las listas nosotros sí que lo teníamos más o menos superado, pero la cuestión es que si volvemos atrás con un tema como el nombre, ¿hasta qué punto podemos tener seguridad de que no vamos a volver atrás por un tema de las listas?”, se cuestiona.

Gómez había señalado en una conversación con este periódico la pasada semana que Drago irrumpió cuando esta mesa de confluencia ya estaba creada, pero que sí que mantenían conversaciones con los integrantes de ese proyecto. Este miércoles ha señalado a este periódico que no se ha tratado de elegir entre ambos espacios, pero que Verdes Equo ha considerado que “los tiempos se echan encima” y “pretendemos abrir a otros ámbitos”. “Cuando hablamos tanto con una asociación como con un partido que no está en la mesa, hablamos como partido, y eso no quita que no estemos en otra mesa de conversación paralela. igual que hemos hablado con Drago hemos hablado con otras fuerzas de manera formal. Siempre hemos visto la mesa como un espacio abierto al que podía sumarse quien quisiera”, añade.

La coportavoz de Verdes Equo no descarta que se puedan sumar otras fuerzas y por ello “es importante que fuera un espacio cooperativo y no competitivo y con Drago creemos que será así”, subraya. “Siempre hemos planteado que venimos a hacer políticas distintas”, apunta. Además, defiende que Verdes Equo Canarias tiene “autonomía plena” siempre que no se opongan a los estatutos del partido. “Siempre hay una influencia” del ámbito estatal, pero “no una imposición”. Y niega que el acuerdo no viene dado ni impuesto por el “acuerdo del Turia”.

Un acuerdo para sumar “al menos” ambas organizaciones

El acuerdo con Drago se cierra con vistas a trabajar para el desarrollo de acuerdos electorales de cara a las elecciones del 28 de mayo “en los municipios, cabildos y Parlamento de Canarias de 2023”, con la finalidad de “explorar acuerdos con formaciones progresistas y verdes de Canarias para conformar una candidatura confederal sin aceptar vetos cruzados de ningún tipo”.

Esta alianza se ratifica con “la firme voluntad de concurrir, al menos, ambas organizaciones juntas a las elecciones”, destacan en su comunicado.

Para ambos, es indispensable incluir en los acuerdos programáticos resultantes “un compromiso incuestionable en favor de la sostenibilidad ambiental y la justicia social”, la defensa de la sostenibilidad, la democracia participativa y los Derechos Humanos o apostar de forma decidida por un cambio en positivo en lo político y económico para el archipiélago canario.

En el comunicado también insisten en la apuesta “por la indudable existencia de un amplio espacio social, político y electoral que exige, al menos, la defensa del territorio y de las personas que vivimos en él, el respeto a las realidades diversas de las ocho islas, y la capacidad de decisión desde aquí en todo lo que nos afecta” y “potenciar candidaturas en el marco de un acuerdo de carácter confederal canario ligado a un acuerdo programático tangible que vincule a ambas partes y al resto de fuerzas políticas, sociales y asociativas que quisieran participar de un debate conjunto”.

Como valores centrales de esos acuerdos insisten en que se debe encontrar “el respeto y autonomía confederal de las diferentes realidades insulares de nuestro archipiélago, la lucha contra el caciquismo insular en nuestro archipiélago y la no participación de personas o cargos electos en gobiernos de los que formen parte representantes del caciquismo insular”, apuntan.

Así mismo, hacen hincapié en la necesidad de participación de la sociedad civil en los diferentes “compromisos programáticos, inclusive con la participación de dichos espacios en la condición de candidatas con disposición propia de los recursos que como representantes electas dispongan y decidan sus respectivos espacios”, concluyen.

La portavoz de Verdes Equo espera que no se resientan los acuerdos que hasta ahora mantiene con Podemos en muchas instituciones con las que ha venido trabajando en 2019 y ejemplifica que en el ámbito estatal hay un acuerdo con Más País, mientras que en los anteriores comicios en el Archipiélago se llegó a acuerdos con Podemos.