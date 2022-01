Santa Brígida aprueba un millonario contrato de limpieza en un pleno presencial y con varios concejales confinados por COVID

El Ayuntamiento de Santa Brígida ha aprobado este viernes la adjudicación de un contrato de cerca de siete millones de euros para la gestión de la limpieza en el municipio. Pero lo ha hecho con un pleno mermado por las ausencias de dos concejales del principal grupo de la oposición, Ando Sataute (seis ediles en total), que han manifestado su rechazo ante la celebración de la sesión de forma presencial. "El alcalde convoca un pleno extraordinario y urgente en el que se somete a la deliberación y votación de uno de los contratos más cuantiosos que gestiona la administración local, sin permitir la asistencia telemática, a sabiendas de que hay concejales confinados y confinadas que no pueden, o al menos no deberían, asistir de forma presencial".

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Brígida (PP, UxGC, Ciudadanos y PVSB) también cuenta con un concejal confinado, según han manifestado fuentes de la institución, que se escuda en que no dispone de medios para celebrar el pleno de forma telemática. El alcalde del municipio, Miguel Jorge Blanco (PP), ha señalado que "no existe una obligación legal de convocar una sesión de forma telemática cuando se cumple con todas las medidas sanitarias", sin hacer mención a los concejales que no pudieron asistir por COVID.

Además, Ando Sataute cree que de este modo "no se garantiza la transparencia ni el debate necesario para votar un contrato de esta envergadura" y tampoco entienden por qué se ha celebrado de manera urgente, sobre todo al saber que la licitación del servicio de limpieza municipal salió a principios del año pasado y el Ayuntamiento ha tardado meses en valorar las ofertas y adjudicar el contrato. "Unas prisas y carreras de última hora con la que convocan, con carácter extraordinario y urgente, un pleno a escasamente quince días del ordinario correspondiente al mes de enero, para aprobar la adjudicación de un contrato millonario con muchos flecos y sombras que ya lleva un retraso de algo más de 2 años y medio", señalan.

Por su parte, el concejal de limpieza, Martín Sosa, y el portavoz de PVSB, Juan Armando Umpiérrez, apuntaron que estas quejas de la oposición son "poco razonables cuando han criticado en medios de comunicación y en redes sociales el retraso en la adjudicación y lo descuidado que en materia de limpieza está el municipio". Según han relatado fuentes a este periódico, a la pregunta de por qué se ha celebrado el pleno con carácter de urgencia, el alcalde de Santa Brígida ha respondido que "lo ha considerado oportuno". Y estas mismas fuentes han recordado que, en 2008, un exalcalde de Santa Brígida, Carmelo Vega, fue condenado a siete años de inhabilitación para cualquier cargo público por convocar un pleno extraordinario "a sabiendas de que no concurría ninguna causa que justificara la urgencia"