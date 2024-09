Torres y la ministra Elma Saiz denuncian el “cinismo” de Feijóo por viajar a Canarias y cerrar un acuerdo en materia migratoria

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han criticado este martes “el cinismo” del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por viajar a Canarias y cerrar un acuerdo con el Ejecutivo de esa comunidad en materia migratoria tras hacer fracasar el pacto que habría permitido el reparto de menores migrantes.

Saiz y Torres han cuestionado el desplazamiento de Feijóo y el documento que ha firmado en representación de las doce autonomías gobernadas por el PP con el Gobierno canario, que preside Fernando Clavijo y del que también forma parte.

Este martes, el líder del PP ha pactado con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, un acuerdo sobre política migratoria que involucra a las doce comunidades y las dos ciudades autónomas gobernadas por los populares e incluye criterios para las derivaciones de los menores no acompañados que llegan a las costas españolas y la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería.

Ángel Víctor Torres le ha recordado, en declaraciones a los medios en el Senado, que ese acuerdo estaba firmado por nueve grupos políticos y habría permitido reformar la ley de extranjería, pero lo frustraron los votos del PP, de Voz y de Junts.

A su juicio, el objetivo del presidente del PP no es resolver el problema, sino que actúa “para demorar, para retrasar, para alargar, para hacer uso partidario, para hacer uso político. ”Si realmente creyera en la urgencia, hay un documento ocho meses trabajado. Vote sí y modificamos aquello que sea modificable“.

También ha dejado claro que su voluntad es seguir trabajando junto al PP y junto a las comunidades y ha apuntado que el ministerio ultima un “documento riguroso, realista, objetivo y actualizado de los recursos que tienen las comunidades autónomas”

Elma Saiz, por su parte, ha resaltado en declaraciones a los medios en el Senado que Feijóo acostumbra a hacer “performances” e impulsar “acuerdos fakes”, pero da la espalda a Canarias porque votó en contra de la reforma de la ley de extranjería.

“Vuelvo a apelar al señor Feijóo para que deje los mensajes, los acuerdos 'fakes', las performances y lo que tiene que hacer es remangarse y ponerse a trabajar con rigor y, desde luego, estar al lado de Canarias de verdad, no acudir a un territorio al que dio la espalda de manera rotunda y de manera inexplicable”.

A su juicio, el líder popular intenta “confundir y enervar el debate”.

Saiz ha subrayado que la crítica de Feijóo al Gobierno es “infundada” y constituye un “viaje a ninguna parte”, puesto que el Ejecutivo, ha dicho, tiene una “hoja de ruta clara” en materia migratoria.

“Cada vez que escucho al señor Feijóo decir que el Gobierno de España no tiene política migratoria ya no solamente me duele porque la única política del señor Feijóo es criticar al Gobierno de España, criticar al presidente Sánchez, me duele por el conjunto de trabajadores y trabajadoras, de entidades, de organizaciones que trabajan día a día, sin conocer horarios” para prestar asistencia humanitaria, ha aseverado la ministra.

También ha lamentado que Feijóo vaya a viajar a Grecia, “un país donde se están duplicando las llegadas”, y que “enaltezca la política migratoria de Italia”, donde “gobierna la extrema derecha”.

“Nos tiene acostumbrados el señor Feijóo a que, cada vez que sale de nuestras fronteras, lo que hace es hablar mal de nuestro país, no pierde oportunidad de hablar mal del Gobierno de España”, ha lamentado.