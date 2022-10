Unidos por Gran Canaria pide que “por lo menos” funcionen los ascensores del Hospital Insular

Unidos por Gran Canaria ha criticado este martes “la desidia” con la que se están tratando las cuestiones concernientes a la sanidad pública en Canarias. El presidente de la formación ha calificado de “intolerable” que la obra de la Torre del Hospital Materno Infantil no esté ya en marcha, y que el “Pacto de las Flores Marchitas”, como ha calificado a los partidos que conforman el Gobierno de Canarias, “no haya hecho absolutamente nada para solucionar la mala situación heredada de casi tres décadas de mal gobierno de Coalición Canaria”.

Lucas Bravo de Laguna señala que ya no se trata solo de problemas de “gran envergadura, como la obra señalada, sino de que algo tan simple como mantener en funcionamiento los tres únicos ascensores disponibles en el Hospital Insular, para uso de cuantos acuden a ese centro”. “Nunca, absolutamente nunca, en los últimos años, han estado funcionando los tres, solo dos, y, en ocasiones, uno. Si a esto unimos la limitación a tres personas por ascensor, por protocolo COVID, se pueden imaginar ustedes las colas que se forman”, afirma Bravo de Laguna. “Y no es de recibo que pacientes que bajan a la cafetería o a dar un paseo, o aquellos que acuden a consultas externas, o personas que acuden a visitar a familiares o amigos hospitalizados, pierdan tanto tiempo esperando, en este caso, el tiempo es oro, porque el horario de visita es limitado y el precio del aparcamiento muy elevado”, remacha.

El presidente de Unidos por Gran Canaria ha recordado que su partido propuso una regulación de los precios de los aparcamientos hospitalarios que incluyese una tarifa reducida, que sea la más baja que se aplique en Gran Canaria, igual en ambos hospitales, cobrando una hora, como máximo, a quienes acudan a Urgencias, y dando un ticket de gratuidad por cada cama hospitalaria para que un acompañante por paciente quede liberado del pago. También recordó que su partido solicitó que la televisión fuera gratuita para los pacientes.

Entiende Lucas Bravo de Laguna que la situación de los ascensores solo puede atender a dos motivos: “Desidia de la Dirección del Hospital o incumplimiento de sus obligaciones por parte de la empresa de los ascensores”. En cualquier caso, añade, “es una cuestión de control”, por lo que afirma que debe existir un órgano que se encargue de velar por el cumplimiento de todos los contratos públicos, independientemente de los mecanismos de cada consejería.

“Los problemas se están acumulando en Sanidad, listas de espera interminables para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas, deudas con proveedores que se eternizan condenando a muchísimas pequeñas y medianas empresas, como las ortopedias, Urgencias saturadas, algo que se resolvería con la construcción de un gran hospital geriátrico”, ha expuesto el presidente de Unidos por Gran Canaria. Además, ha criticado que más de cincuenta mayores residan en el Hospital Insular pese a contar con el alta hospitalaria a causa de la “pésima política sociosanitaria, especialmente, en Gran Canaria, con una preocupante escasez de plazas, cuestión esta que también se solucionaría con el Plan de Instalaciones Sociosanitarias propuesto por Unidos por Gran Canaria, con modelos variados de gestión”.

Para el presidente de Unidos por Gran Canaria preocupa también que los grandes profesionales médicos con los que se cuenta no dispongan del material necesario para desempeñar su trabajo, y pone como ejemplo a la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Insular, que, según expertos nacionales consultados por la Comisión de Sanidad de su partido, es un referente para toda España, algo que se puede constatar en cada Congreso Nacional de Paraplejia que se celebra. Sin embargo, añade, “esta unidad no cuenta con algo fundamental para poder hacer que muchos lesionados medulares puedan volver a caminar, un exoesqueleto, que es un aparato con el que cuenta cualquier centro público y privado”. Bravo de Laguna insiste en que “las arcas del Gobierno de Canarias están llenas, por lo que no hay motivo para no abordar inversiones de este tipo, cuyo coste es insignificante”.

Finalmente, ha anunciado que su partido acompañará a la Asociación Maktub en la manifestación que se celebrará el próximo 6 de noviembre, desde las 10:00 de la mañana (salida desde la Plaza Belén María), por la construcción de la Torre y la rehabilitación del Hospital Materno Infantil, y ha querido mostrar su reconocimiento a la labor que está desempeñando el Doctor José Carlos Lodos al frente de esta reivindicación tan necesaria para nuestros niños.