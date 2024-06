Diez bocadillos imprescindibles en Gran Canaria

En este “Juernes de Por Fogones”, ya casi cercano a la temporada estival, les vamos a recomendar varios bocadillos de todo tipo y colores para que puedan hacerse una pequeña ruta a su gusto por la isla de Gran Canaria

Gastrobar Palafox 18, lugar de reciente apertura en la calle del mismo nombre, cerca de la Playa de Las Canteras, por la zona de Guanarteme. En este coqueto local se come con las manos pero también se puede pedir para llevar. Su sandwich mixto con pistachos, las diversas pulgas y bocadillos tradicionales o su alta creación de los tan de moda sandwiches coreanos, son muchos de los atractivos para el amante de estos gustos por comer.

He acudido un par de veces y tendré que visitarlo algunas más antes de hablarles en profundidad del local porque tiene tanta variedad de cocina, elaborada por sus responsables y que abarcan desayunos, almuerzos, meriendas o cenas, que estoy seguro de que será un local que va a marcar tendencia en la capital, ciudad en la que no abundan ofertas de calidad de este estilo. Con una joven cocinera al frente, Haridian, se ofrecen las sorpresas más frescas llegadas a la capital en mucho tiempo.

Bar Alonso, en La Barranquilla, Telde, no puede faltar nunca en una selección de establecimientos con los bocadillos imprescindibles de la isla de Gran Canaria. Aquí te puedes comer una gran variedad de bocadillos de embutidos al corte recién elaborados que dignifican todo el saber de los emparedados de toda la vida. Pero si algo los ha hecho famosos es su especialidad, el bocadillo de caballa en conserva, tomate, pimiento, cebolla roja, aceite y vinagre. Bien para comer ahí sentado (donde si eres aficionado al Real Madrid estarás como en un pequeño museo a distancia) o bien si te lo quieres llevar puesto. Es raro el mes en el que no me dé un salto para disfrutarlo como mandan los cánones.

MOL Café, en pleno corazón de Schamann, es un lugar al que hay que ir porque no se encuentra a tiro de nada. Cuando lo descubras ya no podrás olvidar su gran variedad de bocadillos, de los que cambian cada día de la semana y que ha hecho de este pequeño rincón todo un clásico para la gente de la zona y para cientos de grancanarios que lo visitan. Creaciones saludables, inteligentes y muy sabrosas dan lugar a una oferta de desayunos con sello personal y que llenan sus mesas cada día del año en turnos de mañana, ojo, tenganlo siempre muy en cuenta.

Oh! Qué Bueno, todo un clásico de las hamburguesas, perritos calientes y bocadillos de la isla, desde luego. Pero hoy voy a detenerme en sus arepas, ese preparado venezolano tan inconfundible y que aquí elaboran con ese alma de allá que se respira en esta casa. Otro de los bocadillos para disfrutar a manos llenas en Oh Qué Bueno es su Vips Club, manjar en forma de sándwich que siempre es apuesta ganadora en esos lugares donde se hacen bien. Si a ello le sumamos que son actualmente los que poseen el galardón de “Tercer mejor hamburguesa de Canarias” y que ofrecerán todos los partidos de fútbol de la Eurocopa con acciones especiales, un gran plan para disfrutar del deporte rey con en ese ambiente que solamente da un bar.

Yazmina no podría faltar en un listado de mejores bocadillos de Gran Canaria. Su bocata de pata, con o sin queso, ya es mucho más que eso, se ha convertido con los años por méritos propios en ese pequeño rincón al que ya vamos a sentirnos como en casa, donde Juan Ignacio al llegar eliminó esa feísima costumbre de echar al comensal, y no sólo eso, habilitó la terraza exterior y más plazas en su pequeño interior. Ahora se disfruta de los bocadillos del Yazmina como el cliente quiera y le sepa más, siempre con ese atractivo elemento como principal foco de atención.

Hambre Canina, que como su propio nombre indica es uno de esos lugares donde ir a comer con las manos y a disfrutar, ofrece una gran variedad de bocadillos, hamburguesas y también perritos calientes en la terraza del Centro Comercial El Muelle y con la pantalla de video más grande que conozco en la isla (más de 12 metros) para ver cualquier evento deportivo que se precie. Además, los acompañantes caninos son muy bienvenidos y eso sí que es un valor añadido a la oferta tan buena que tienen.

Piscolabis Correos, porque no sólo de Yazmina come pata la gente de Gran Canaria. Es nuestro bocadillo más tradicional, y en este pequeño rincón de Las Palmas de Gran Canaria he descubierto el que para mí ha sido la gran sorpresa del año en cuanto a su elaboración. Con su propietaria Delia al frente, la manera de tratar la pata, el pan y el cariño al comensal hacen de este lugar un imprescindible en cuanto se le conoce. Otro de esos sitios a los que debemos prestar más atención porque su profesionalidad llega desde el desayuno a los almuerzos en un lugar tocado por la varita del buen hacer.

Kojak es el broche perfecto para cerrar un listado de bocadillos. Aquí no podría faltar el de calamares, y en esta casa ubicada en los bajos del Mercado de Altavista lo hacen “a lo bestia”, como les gusta decir a ellos. Ser el tercer mejor bocadillo de calamares de España para los clientes de Just Eat no es una casualidad; son centenares los bocatas que preparan cada semana Domingo y Miguel Ángel Vizcaino, dos hermanos que llevan la hostelería en la sangre y que hacen del Kojak un lugar a cuidar y respetar. Yo me he centrado en el de calamares, pero no olviden los de tortillas, los sándwiches, el de lomo con queso o cualquier otra creación, siempre con pan tradicional y respetando los principios de algo básico como el buen bocadillo, una comida que gusta a todo el mundo.

