Casa Josefina, el lugar donde se cocina la mejor pata de cordero de toda Gran Canaria

Conozco esta casa desde hace años, ni recuerdo la fecha. Primero era mi madre quien me llevaba a comer cordero, conejo y garbanzos que la hacían sentir que volvía a su Tenerife natal, “Javielito, así es como se come el conejo en la isla donde nació tu madre” me solía decir. Después fue ese sitio al que volver cuando me apetecía comer una pata de cordero que por mucho que lo intente, jamás lograré cocinar igual en casa. A día de hoy fui con motivo de un reencuentro entre amigos y que sin pensarlo me motivó a escribir sobre este lugar, un momento perfecto para esos “Juernes de Por Fogones”.

Cuando crucé las puertas de Casa Josefina era el primero de tres en llegar, no iba desde el 2019, demasiado tiempo, cosa que ya anticipo que no va a volver a pasarme. Hablando con su propietaria, Rosa Alonso, me pidió que no le hiciera fotos “ya que a mí no me gusta salir en ningún lado, lo mío es que demos de comer bien a la gente que nos visita desde hace más de 40 años”. De pocas palabras pero con una sonrisa y humildad que enamora confiesa que “nunca imaginé que íbamos a vivir una pandemia, pero si algo he aprendido es que si tratas a tu clientela como tu familia, siempre estarán ahí”. Poco más que añadir.

Con Donovan en sala siempre atento bien sea una mesa de 3 o una de 10 como la que teníamos al lado, la elección fue clara; “Pan, queso y alioli, conejo, garbanzada y pata de cordero, el vino abocado que no falte y unas cervecitas para abrir el apetito”. Dicho y hecho, él mandaba y nosotros obedecíamos.

Ya el festival empezó con el pan, de campo y a leña, queso tierno y un alioli de esos que casi se comen a cucharadas como si fuera una bola de helado. La garbanzada absolutamente perfecta tanto por la cocción de las legumbres como por el sabor del guiso con la que bailaban. Del conejo simplemente decir que casi me sacan las lágrimas porque me llevó de manera instantánea a mi madre, de la que aprendí que del conejo, al igual que del cerdo, hay que saborear hasta los andares.

Ya era el momento del plato fuerte, esa excusa que siempre te lleva a Casa Josefina como es la pata de cordero, cocinada al horno y que podría ser plato único. Sigue siendo para mí el mejor cordero de toda la isla y buena “culpa” de ello lo tiene la calidad de su pieza, lo perfecto de su punto y unas papas fritas que merecen un apartado por sí mismas. Nos encontramos ante uno de esos platos de toma pan y moja, y si sobra algo, que en nuestro caso así fue, pidan tupper y “pa’ casa”, por la noche o al día siguiente cojan un buen pan, ábranlo y se harán un bocadillo que quita el sentido. Soy consciente de que los puristas me van a matar, pero a mí este plato solo puede ser acompañado con un vino “abocao” de la casa y ya “de aquí al cielo”.

Como postre no se compliquen, Flan de huevo de los de antes, con ese caramelo que te lleva a casa y que te pide empujar con el dedo para dejar el plato limpio. La cuenta es otra de las cosas que te dan ganas de repetir una y otra vez, porque semejante manjar no llegó a 85€, menos de 30€ por persona, todo un regalo. Así salimos de felices todos y emplazándonos a repetir cuanto antes.

Y poco más que contar, recordar que Casa Josefina se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la barriada de El Zardo, c/Tindaya número 7 y su teléfono es el 928.352.480. Abren de miércoles a domingo y les recomiendo que reserven previamente y si quieren seguirlos en Instagram los encontrarán en @restaurantecasajosefina_

