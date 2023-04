Décima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta que ya ha retomado la velocidad de crucero en Infecar, Feria de Gran Canaria, donde se juntará lo mejor de la isla junto a una amplia representación de chefs y periodistas de toda España desde este viernes 21 de abril hasta el lunes 24 de abril donde el Congreso Orígenes, dedicado a los profesionales de cocina y sala de las islas, ya se ha convertido en otra parte fundamental de la misma.

La feria da el pistoletazo de salida el viernes a las 10 de la mañana y aparte de los más de 60 stands disponibles, los concursos, las foodtrucks o los aulas del Sector Primario, hay zona de ocio infantil, talleres de cocina para los más pequeños de la casa, un concierto de Salvapantallas el sábado a las 18 horas y muchas sorpresas en cada rincón. La entrada que da acceso a todo eso sin restricciones tiene un precio simbólico de 1,5€ y les aconsejo que la compren por anticipado de forma online y así se ahorren las colas en taquilla para ello. Toda la información de horarios, productos disponibles, municipios participantes, actividades, concursos y exhibiciones gastronómicas, incluido el acceso directo a la compra de entradas lo pueden encontrar en la web www.feriagrancanariamegusta.es

Yo voy a detenerme un poco en lo que suele ser esta sección de Los Juernes de Por Fogones pero “cambiando” los restaurantes por darles a conocer las 7 ponencias que llenarán de sabor nacional pero también canario la jornada del sábado 22 de abril. Además, se tiene previsto terminar las mismas con el tiempo justo para disfrutar del concierto de Salvapantallas.

En la zona de Foodtrucks y casetas gastronómicas el disfrute está más que garantizado gracias a la calidad contrastada en las cuatro ruedas de La Quícara Foodtruck que no olvidemos ganó el concurso 2022 a la mejor hamburguesa de Canarias y quedó segunda en la edición de 2023. La cocina callejera llena de potencia canaria de Échale Mojo, las croquetas que han revolucionado la isla de La Croquetería de Moya o la personal cocina con mucha opción vegetariana de Pai Pai.

En las casetas encontraran el Restaurante Grill Cuevas de Bascamao, la cocina fusión llena de sabor de MAR Gastrotasca o la apuesta por el producto local de El Cerdito Feliz 2. Y en las cafeterías de INFECAR estará Boanva Canarias, con Borja Marrero en la sombra como miembro de la familia aportando gotitas de creatividad y mucho producto local a todo lo que pidan.

En cuanto a las ponencias del sábado por la mañana a partir de las 11 horas, las exhibiciones comenzarán con el Fornet de la Soca: un lugar único en Palma de Mallorca donde llevan por bandera la Arqueología Gastronómica Balear de la manos de Tomeu Arbona y Maria José Orero, pareja que procedentes del mundo de la docencia se atrevieron a abrir en la crisis de 2008 un pequeño obrador en Palma de Mallorca que ha sido una revolución en la isla. Con varios libros publicados, crecimiento empresarial y miembros de la Ruta Mejores Panes de España en los últimos años, vendrán a Gran Canaria a mostrar su estilo de negocio y como mirando hacia las recetas de siglos anteriores a la vez que nos basamos en los productos de hoy se puede ser especial y único en lo tuyo.

Continuará la jornada con Carito Lourenco, la única mujer argentina en poseer una Estrella Michelin y que encima cocina lejos de su país natal, concretamente en Valencia donde junto a su pareja, Germán Carrizo, poseen el Restaurante Fierro. Ahí se han propuesto y conseguido con éxito fusionar sus dos países, Argentina y España, en el plato a base de una cocina llena de potencia y sabor mirando siempre al producto de cercanía y con el fuego como gran eje conductor. Estamos además ante una de las mejores “cocineras dulces” del país, los postres en su casa son señal de excelencia. Ella va a trabajar con el mar de nuestra isla usando el atún, la vieja, la caballa pero también el cochino negro local, mostrando como se puede llevar a un restaurante tradicional como sería Doña Petrona y a un Estrella Michelin como es Fierro.

Juanjo López de La Tasquita de Enfrente en Madrid es uno de los cocineros más prestigiosos del país, que desde su pequeño rincón ha conseguido posicionarse como uno de los abanderados y más firmes defensores de la cocina basada en el producto. Desde la ensaladilla rusa que le ha llevado a ser considerada una de las mejores del mundo hasta sus cocidos madrileños que elaboran en La Cocina de Frente donde incluso le ha hecho un hueco al puchero canario, nos encontramos ante una de esas personas a las que escuchar siempre es sinónimo de aprender. Con él veremos como las recetas tradicionales no temen el paso de los años si se las cuida y las mima con respeto no solo a los fogones, sino a los productores que consiguen los ingredientes perfectos para ello.

Marta Verona no es solamente la ganadora de Masterchef 6, cuando ese concurso era un verdadero programa de gastronomía y no la bazofia en la que se ha convertido con el paso de los años. Podríamos decir que junto a Carlos Maldonado, las dos personas que ganando el concurso mejor aprovechamiento han hecho de esa plataforma de cara a volar solos después. Su pasión por la nutrición la llevó a formarse en el Basque Culinary Center y actualmente es profesora en el mismo Basque, pero también en la Universidad Complutense de Madrid, colaboradora de TVE en Saber Vivir, y una joven que ha decidido vivir la gastronomía desde otro punto de vista. Asidua visitante de la isla va a sorprender con su propuesta gastronómica a partir de frutas de la isla, mostrándonos como se pueden elaborar grandes platos con la misma como protagonista.

Como Chef Anfitrión nadie mejor que Carmelo Florido, El Equilibrista33, siguiendo la senda ya iniciada el año pasado con Braulio Simancas, ahora será el cocinero grancanario quien acompañará a los chefs y prensa nacional invitada en su ruta por la isla la jornada del viernes donde conocerán productos y productores que después tendrán presencia en los showcookings. También estará presente en el escenario durante sus ponencias para intercalar las cocinas y conocimientos de todos en cada plato o receta.

Tras una pequeña pausa para almorzar comenzarán a las 16 horas las ponencias dedicadas a la gastronomía de Gran Canaria, abriendo el fuego el Restaurante Camino al Jamonal, donde los hermanos Miguel y Alberto Herrera mostrarán como las recetas que han pasado de sus padres a ellos les sigue manteniendo su casa entre uno de esos lugares donde la felicidad forma parte del menú de cada comensal. Su ya famosa ropa vieja o la ensaladilla que caramelizarán a la vista del comensal serán algunos de los platos que mostrarán ante el público de la Feria.

La pastelería que ha cambiado el concepto de croissants y mundo dulce de la isla, AVE Pastelería Artesanal, de la joven franco libanesa Dana Joher, en un tiempo récord de dos años ha conseguido crear un sello de calidad propio no solo en el mundo dulce, sino también con sus brioche, que son demandados por algunos de los restaurantes más prestigiosos de la isla. Su visión del mundo dulce y salado harán las delicias de los asistentes esa tarde ya que traerá sorpresas para el público asistente.

Y se cierran las ponencias con La Catedral Bistró, lugar donde dos jóvenes emprendedores como son Adrián García y Kilian Nordelo han unido sus fuerzas y talentos tras pasar por algunas de las casas más prestigiosas del país como son Poemas by Hermanos Padrón o Aponiente del chef Angel León y justo a los pies de la Basílica de Arucas elaboran una propuesta gastronómica a dos partes y cuatro manos. En el interior del local una cocina más elaborada y cuidada milimétricamente en todos los detalles. En la terraza que abarca en la plaza de la basílica, una comida más pensada en compartir y disfrutar de un entorno único.

En cuanto a prensa especializada tendremos con nosotros perfiles líderes en la comunicación gastronómica digital nacional como es Carmelo Aunion de Hit Cooking, el podcast gastronómico revelación del año, La Picaeta Podcast, en su ya segunda visita a la Feria GCMG y una periodista mexicana afincada en San Sebastián como es Irma Aguilar, colaboradora de Guía Repsol y otros medios nacionales e internacionales.

Ya como fin de fiesta para los profesionales de la hostelería y restauración de sala y cocina no solo de Gran Canaria, sino de toda Canarias, se celebrará el lunes la jornada profesional Orígenes.

A partir de las 10 de la mañana del lunes y hasta las 18 horas de ese mismo día se podrá aprender y disfrutar de un programa lleno de talento canario, nacional e internacional. Con Estrella Michelin tendremos a Carme Ruscalleda (6 Estrellas Michelin), una de las mejores jefas de sala en España como es Marta Campillo (DiverXO, 3 Estrellas Michelin), el afinador de quesos francés Dominique Bouchait, la cocina 3 Estrellas Michelin de los Hermanos Torres con Sergio Torres, que también hará de presentador durante toda la jornada o una de las cocinas más interesantes a nivel nacional como es la que realiza Benito Gómez en su Bardal con 2 Estrellas Michelin.

De las islas se desplazará desde Tenerife Adrián Bosch, del Restaurante San Hó que contará la interesante visión y forma de fusionar la cocina nikkei que elabora junto a su alma mater, Eduardo González, en el Restaurante SanHo con 1 Estrella Michelin. Borja Marrero de Muxgo nos explicará y mostrará algunas de las nuevas creaciones que han llevado a esta casa a ser el primer Estrella Verde Michelin de toda Canarias y conoceremos lo que un bar como El Desmarque elabora en el sureste de Gran Canaria por medio de su propietario, Antonio García.

Pero les mentiría si no les contara que me llama especialmente la atención y tengo una curiosidad increíble por dos de las ponencias que unirán a cocineros de Gran Canaria en unos cuatro manos llenos de interés. Por un lado Abraham Ortega (Tabaiba, 1 Estrella Michelin) cocinará con una de las grandes tapadas de la gastronomía de las islas como es Cristina Monge, que está en un proceso de mudanza de su Borneo Maspalomas a la capital de la isla. Y por otro lado, las dos maneras de concebir la cocina que tienen Teresa Moon (El Bento Japonés) y Mikel Asiain (222SW) pueden dar de sí a una fusión de sabores y talento única en el escenario. Muchas ganas de ver que nos deparan ambas ponencias.

Con entrada gratuita y que pueden obtener directamente por el siguiente enlace https://feriagrancanariamegusta.es/jornada-profesional-origenes/ Eso sí, por favor, al igual que pedimos a los clientes que no dejen a los restaurantes colgados y con las mesas preparadas, sean ustedes, profesionales de la hostelería, igual de considerados y ya que las entradas son gratuitas, no las cojan si no van a acudir, es una falta de respeto para aquellas personas que se han quedado sin entradas o para los ponentes de la jornada.

Si les apetece estar informados a tiempo real de todo lo que vaya sucediendo, en el Instagram y Twitter de @javiers_gastro estaremos durante todo el fin de semana narrando y subiendo cosas sobre la Feria Gran Canaria Me Gusta y Orígenes, será un placer tenerlos por allí comentando y preguntando lo que deseen.