Una veintena de lugares para disfrutar de Reyes en la capital grancanaria

El recorte horario en la franja nocturna que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido para lo que era la tradicional Noche de Reyes no va a evitar que la ciudadanía se lance a la Calle Mayor de Triana y sus alrededores con ganas de disfrutar lo que siempre ha sido una tradición de la capital y que corre el riesgo de morir por mor de las quejas de unos pocos que prevalecen sobre el interés de muchos. Pero como eso sería harina de otro costal vamos a centrarnos en recordarles 20 establecimientos de Zona Triana como pequeña muestra del gran ambiente que inundará sus calles y locales de hostelería en un Juernes por Fogones con más fuerza que nunca.

Intentar reservar mesa en un restaurante a estas alturas es harto difícil pero somos muchos los que llenaremos el Restaurante Qué Leche con ganas de disfrutar la cocina viajera de Jennise Ferrari y celebrar la vuelta de Álvaro a la sala que con tanta maestría conduce tras un paréntesis que se tomó para vivir una temporada en las Islas Baleares.

Clásicos como el Deliciosa Marta, infalibles como Majuga o celebrar la recién estrenada Estrella Michelin en Bevir son otros de esos fogones que harán disfrutar a los afortunados comensales que hayan reservado con tiempo.

Más pegados a la calle Mayor de Triana encontramos a varios de los grandes clásicos de la zona que además son los que más gente suelen acumular en sus alrededores y donde tomar algo siempre es sinónimo de fiesta. Las tortillas del Midway, los platos canarios de Las Lagunetas, el buen hacer de La Travesía de Triana con ese secreto guardado en sus fogones del que pronto podremos hablarles son algunos de esos sitios para no perder la pista.

Si les apetece algo de comida nipona la propuesta está más que clara, Amaki Sushi, si buscan un poké o algo de comida venezolana mi recomendación firme sería Bachaco Poké, pero si se animan con la cocina española tradicional no duden en intentar sentarse en Allende Triana o el nuevo rincón de Nawja y Jesús como es el Patio del Cuyás, ahora un referente con ellos tras la gestión.

Sería un pecado imperdonable dejar de lado la propuesta de Vinófilos Triana, lugar que les servirá para comprar esa botella de regalo de última hora, y mejor aún, disfrutar de cualquiera de sus propuestas de vinos por copas, la mayor y más completa de la isla, con un tapeo a la altura.

En esta época dorada de las hamburguesas que se está viviendo en la isla redonda en Triana se pueden dar un buen homenaje con la mejor hamburguesa de Canarias 2023 como es la Essa Burger del All or Nothing o esta hamburguesa temporal con toques a pizzas basada en la Pizzeria Julana de New York. Cualquier propuesta del 200gramos donde también les recomiendo sus mojitos o conocer la última incorporación a la zona como es Está Rico Burger, ubicada en el CC Monopol son otras propuestas de interés para los amantes de las hamburguesas.

Pero en Triana hay tiempo para todo, si de helados o crepes se trata les invito a que prueben en Pliza21 o en Gelizia, ambos son caballos ganadores, sangre italiana con alma canaria.

Si están buscando un Roscón de Reyes tienen a tiro de piedra Guirlache, o si buscan pan para el día 6 no duden en visitar la que es mi panadería de referencia y una de las mejores de la isla, Miguel Díaz, donde cualquier pan es motivo de celebración pero las truchas ya es para bailar hasta el amanecer, o hasta que terminen los conciertos que ubicados por distintos escenarios de Triana harán las delicias de todos aquellos que acudamos a la zona.

Pero por si son los que aún tienen ganas de más, en el Gabinete Literario tienen montada una buena liada, tanto por la tarde como por la noche y sin más les deseamos que tengan unos felices reyes, que ojalá comiencen la noche del 4 con un triunfo de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Barcelona.

