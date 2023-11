La gastronomía de Gran Canaria avanza en su formación pero con sombras que se deben analizar y corregir

La consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria que encabeza Minerva Alonso, arropada por el director general Juan Manuel Gabella y con el apoyo en la organización de la Cámara de Comercio representada por Eugenio Sánchez, dio la bienvenida a los 30 participantes del curso que sobre Innovación y Creatividad impartirá David Chamorro, CEO y fundador de Food Innova Lab, uno de los más prestigiosos docentes del panorama español.

Como parte de este trabajo en conjunto con el sector que la Consejería de Industria mantiene dentro del marco Gran Canaria Me Gusta, se da una formación intensiva de teórica y práctica durante la jornada de este lunes. Como bien destacó la consejera, Minerva Alonso, “empezamos la temporada de formación que hemos articulado tras reunirnos con ustedes, escuchar sus demandas y adecuarnos en día y hora a lo que el sector nos hace llegar. Esperamos que la misma sea de su gusto y quiero dar la bienvenida a Gran Canaria a David Chamorro y su equipo”.

Por su parte, David Chamorro destacó la “alegría que me produce estar en una tierra que está tan en auge en los últimos años con una línea ascendente de trabajo y a la que espero aportar nuestro conocimiento pero de la que también espero llevarme muchos imputs de estos profesionales que seguro me enseñarán cosas muy particulares de Gran Canaria”.

Hasta aquí lo que pudimos compartir y ver de manera pública. Es bonito observar como Estrellas Michelin de la isla como Abraham Ortega (Restaurante Tabaiba) comparten espacio de aprendizaje con profesionales que tienen en las Food Trucks o eventos su línea de negocio como Andrés Rodriguez (Échale Mojo Catering).

En medio de todo ello, restaurantes y profesionales de todo tipo y condición pero con unos puntos en común que destacaría como es que la mayoría de asistentes son de la capital, Las Palmas de Gran Canaria, salvando algún caso como son los de Carmelo Mujica de La Trastienda de Chago en Gáldar, Aridani Alonso de Casa Romántica en Agaete o Kilian Nordelo de La Catedral Bistró en Arucas.

Pero si algo me llamó poderosamente la atención y me entristeció o preocupó sobremanera es la ausencia de mujeres cocineras en este curso de formación. Curiosamente la única mujer que se apuntó y está presente en la jornada es Icíar Pérez, con una Estrella Michelin en Poemas by Hermanos Padrón. No sé cual es el motivo de esta poca presencia femenina pero me consta que no ha sido por parte de la organización ya que se cursó invitación a la gran mayoría de restaurantes de la isla y donde muchas mujeres forman parte e incluso lideran sus fogones.

Esto es algo que las mujeres profesionales del sector tienen que hacerse ver, pensar y recapacitar porque de nada vale que después se quejen de la poca visibilidad que se les puede dar en eventos gastronómicos de mayor visibilidad o de que las guías gastronómicas no terminen de fijarse en ellas. Es un trabajo de todos nosotros como medios de comunicación darles la voz, pero también de ti, respetada cocinera, levantar la mano y dar un paso adelante.

Como cierre no quiero dejar pasar la ocasión de poner el dedo en la llaga de un serio problema que el sector hostelero está sufriendo en Canarias en general y en Gran Canaria en particular como es la carencia total de la digitalización de los establecimientos tanto a la hora de comunicar lo que hacen como de estar al alcance del comensal que quiere reservar mesa sin tener que llamar por teléfono o conocer a alguien que trabaje en ese lugar. Es inconcebible que a día de hoy la gran mayoría de establecimientos no tengan un motor de reserva propio o ajeno como podrían ser Cover Manager o El Tenedor, sin ir más lejos.

Es un hándicap muy grande y desde aquí sugiero a la Consejería de Industria y Comercio o a la propia Cámara de Comercio que organicen unas jornadas al respecto, donde la gestión y la comunicación sea clave para ellos. Esto no va de poner una foto en Instagram, se trata de comunicar su trabajo y luchar también contra los “no shows”, porque con una buena gestión online, exigiendo la tarjeta de crédito como aspecto fundamental para formalizar la reserva, todo esto daría un paso adelante.

Si les apetece pueden seguirnos en Instagram, Twitter y TikTok bajo el nick de @javiers_gastro.