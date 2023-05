El Granca, un equipo con sabor a campeón

En unos días donde toda la isla se ha reenganchado al “Granca” como no se veía desde los lejanos tiempos del vetusto Centro Insular de Deportes y conociendo la gran afición de varios de sus miembros por la gastronomía, aprovechamos el recibimiento que el Cabildo de Gran Canaria le rindió al equipo de cara a conocer con qué platos o en qué restaurantes les gustaría celebrar en la intimidad este triunfo. Sus respuestas denotan conocimiento, integración y un amor por la isla que se palpa en cada gesto.

El primero con el que hablé fue Víctor García, segundo entrenador del equipo (y para muchos, el mejor segundo entrenador de toda Europa) y que confesó que “no tardaré en volver a Deliciosa Marta y dejar que Pol me cocine lo que le dé la gana. Eso sí, su steak tartar con papas fritas, los gnocci con trufa o el buñuelo aireado de bacalao son platos de campeón”. Está claro que Víctor sabe qué platos elegir y qué restaurantes visitar. Desde aquí, agradecer a alguien a quien uno admira tanto que confesara ser “un seguidor” de Por Fogones. “Me encantan las recomendaciones e intento seguirlas siempre que puedo. Sigan así y gracias por poner la gastronomía canaria donde se merece”.

El MVP del partido fue el norteamericano John Shurna, que confesaba entre risas que “ojalá tuviera tiempo de ir a disfrutar con calma de la oferta de restaurantes en Gran Canaria, pero con dos hijos pequeños lo que siempre busco es un lugar con buena terraza para que ellos disfruten. Y yo, con unas buenas papas arrugadas o, si es en merienda, un buen café, voy más que servido”.

Por su parte, el insultantemente joven pívot senegalés Khalifa Diop se reía y contaba: “A mí dame buen jamón ibérico de primero y una paella de esas bien hechas de segundo y ya soy feliz”. Yo pensaba que para esos 2,11 metros que mide, bastante jamón y arroz deberemos tener en la mesa dispuestos.

Miquel Salvó lo tenía claro: “A mí dame un buen restaurante de Las Canteras con una terraza donde pasar la sobremesa y ya me tienes entregado. No entiendo la comida sin disfrutarla pausadamente después y el entorno que ofrece la playa es inigualable en toda España”.

El capitán del equipo y el primer jugador en levantar el trofeo de la Eurocup hacia el cielo fue el serbio Oliver Stevic que no dudó en reconocer: “En cuanto pueda me voy a La Bodega de la Avenida, un restaurante que me encanta porque me hacen sentir como en casa y siempre me gusta lo que me ofrecen”. Gran trabajo el que Efrén, como propietario, y Alex, en cocina, están llevando a cabo en este rincón de la Avenida Marítima y que ahora han ampliado con la inauguración de El Ronqueo, lugar al que le debo la visita.

No hablamos solo con los jugadores o miembros del staff técnico ya que este título del Granca también le pertenece a esa gente que lleva toda la vida trabajando en el club, como puede ser el caso del director general, Juanra Marrero, que además es un gran gastrónomo y visita muchos restaurantes, no solo de la isla, siempre que puede. En un momento de celebración y mientras se encontraba con el jefe de Protocolo del Cabildo de Gran Canaria, Javier Urrutia (que, por cierto, celebraba su cumpleaños el mismo miércoles 3 de mayo), le asaltábamos para conocer con qué plato o en qué sitio iría a celebrarlo. Su respuesta es la de esas personas que de comer saben, y mucho: “Javier, la verdad que en este momento te podría decir mil restaurantes o platos pero lo que se me viene a la mente es que tú te enrolles y, con todo lo que sabes, nos prepares unos buenos huevos fritos con papas fritas para los que estamos aquí y así somos nosotros los que te criticamos a ti”, con las consiguientes risas de los tres y respirando yo tranquilo porque no había ningún fogón cerca, no por cocinar ese manjar de dioses que son unos buenos huevos con papas, sino porque hacerlo para todo ese grupo puede ser lo más parecido a Pesadilla en la Cocina para quien les escribe.

Y no podía ni quería olvidarme de otra persona que siempre está allí cuando la gente de prensa lo necesitamos, nunca tiene una palabra desagradable y es de esos jefes de prensa que hacen honor a su profesión, Jota Villaluenga, que además hace pocos meses que fue padre de una hija preciosa. En medio de la conversación lo secuestraron en unos de esos momentos frenéticos que han vivido estas últimas 48 horas, pero no dudó en mandarme por WhatsApp su plato y restaurante: “Un plato de coquinas en el ONS, que además es el favorito de mi madre y va por ella”. Pues dicho y hecho, anotado además para ir a probarlas porque bien preparadas son una delicatessen pura.

Para terminar la ruta gastronómica hablamos con los dos presidentes y, además, por separado, destacando esto último porque me sorprendió mucho lo que ambos resaltaron. Por su parte, Sitapha Savané, el hombre que ha vuelto este año a “la isla que me acogió y que me adoptó”, como dijo en las palabras que dedicó al personal del Cabildo allí presente. En menos de un año ha conseguido cuotas que ya valen su peso en oro. No paraba de sonreír, hacerse fotos y dar las gracias a todo el mundo. En un momento de breve calma me dijo: “Javier, lo que me tomaré en cuanto tenga un tiempo de calma es el thieboudienne, el plato típico de mi país, Senegal. Se elabora a base de pescado, tomate y arroz, aparte de otras verduras opcionales, por lo que yo lo comería con un mero o cherne de aquí, verduras de la tierra y, por medio de un plato, unir mis dos casas, Senegal y Gran Canaria”.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales se quedó pensando un rato porque “estoy viendo a este grupo de gente de tantos países y culturas del mundo que lo que me gustaría sería compartir una mesa con todos ellos y que lo que comiéramos pudiera significar algo para cada uno de ellos. Se han integrado en Gran Canaria, se han dejado la piel para hacernos ganar algo único y creo que sería bonito”. Tras ese paréntesis, se decantó por “un puchero canario, porque los platos de caldero y cuchara con productos tan nobles y de kilómetro cero, como sería el nuestro, seguro que tienen su propia versión en cada uno de sus lugares de procedencia”. Y ahí el presidente no se equivoca porque fijémonos si no en la cantidad de pucheros que tenemos en las islas, los cocidos a nivel nacional y sus homónimos de cuchara y aprovechamientos en todas las cocinas del mundo.

Escribiendo estas líneas se me está viniendo a la cabeza una idea loca que lanzo a canasta en forma de triple a ver si ambos presidentes aceptan el reto: sería bonito terminar la temporada o empezar la siguiente con una comida donde estos dos platos fueran los protagonistas del menú, ojalá que con un nuevo patrocinador bajo el brazo porque tengo que decirlo o reviento: el Gran Canaria no se merece seguir navegando solo, llevando el nombre de la isla con tanto orgullo y prestigio. Debe haber empresas de la isla capaces de apostar fuerte para que su nombre esté ligado al del club y viajando por toda Europa, viviendo del turismo. Lanzo el guante a alguna de estas empresas hoteleras locales fuertes, porque podría ser el matrimonio perfecto. Ojalá den el paso, tengan la voluntad, el esfuerzo y la profesionalidad. El Club Baloncesto Gran Canaria está ahí, ahora toca hablar a la otra parte.

