Ben Magec y Salvar Agaete piden "abandonar de una vez por todas" el macromuelle al afectar a especies "en peligro de extinción"

Ben Magec-Ecologistas en Acción y la Plataforma Salvar Agaete han instado este sábado al Gobierno de Canarias a que, "de una vez por todas, se abandone el proyecto" de ampliar el muelle de la localidad grancanaria, a raíz de la inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas que afirman viven en sus aguas.



La iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica de incorporar a dicho catálogo, con las categorías de "en peligro de extinción" y "vulnerables", del angelote, del mujo amarillo y de dos especies de algas rojas, justifica su demanda, pues son formas de vida "todas ellas descritas en la zona afectada por el proyecto de ampliación del muelle de Agaete", afirman en un comunicado.



En él exponen que, si bien esas especies "no fueron contempladas en el estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación del puerto de Agaete", a su entender debieron incluirse en él y la medida adoptada por el Ministerio respalda su parecer, debido a "la incompatibilidad del proyecto con su conservación".



Ben Magec y Salvar Agaete insisten en que las referidas "son especies descritas en la franja marina donde se proyecta la ampliación del muelle de Agaete que, a pesar de estar recogidas y geolocalizadas en el Banco de Biodiversidad del Gobierno de Canarias en el litoral de Agaete y en diversos estudios científicos, no fueron tenidas en cuenta con la magnitud que sería de esperar" en el estudio de impacto ambiental citado.



Circunstancia que no es obstáculo para que, "para la Plataforma Salvar Agaete y Ben Magec-Ecologistas en Acción, la inclusión de estas especies en el Catálogo como vulnerables y en peligro de extinción y su existencia en la zona donde se pretende llevar a cabo la ampliación del muelle de Agaete es motivo suficiente para solicitar que, de una vez por todas, se abandone este proyecto.

El cual "cada vez se demuestra menos sostenible, tanto social como ambientalmente", apostillan.



Además, sostienen que "el incremento de la protección de las mismas debería poner freno no sólo a proyectos como el del muelle de Agaete, sino al modelo desarrollista implantado desde el Gobierno de Canarias desde hace décadas que, precisamente -afirman-, ha llevado a estas especies a una situación muy delicada e incluso al borde de la extinción".