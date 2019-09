Científicos, estudiantes y afectados por el incendio de Gran Canaria se unen en la convocatoria masiva para protestar contra el cambio climático

La juventud mundial no quiere heredar un planeta muerto, por ello lidera una movilización a escala planetaria que saldrá a las calles este viernes con manifestaciones en más de 50 puntos de España Los afectados por los incendios forestales de Gran Canaria reivindicarán la necesidad de una declaración de emergencia hidráulica: "Ya no tenemos agua para la agricultura porque está a cientos de metros de profundidad y ya no llueve" El Movimiento por la Emergencia Climática advierte que Canarias vive inmersa en un modelo productivo insostenible, depredador del territorio y su diversidad biológica, cuando podría ser abanderada de un paradigma justo y sostenible Más de 17 millones de personas en el mundo han tenido que desplazarse de sus hogares de manera forzada a causa de desastres naturales y degradación medioambiental