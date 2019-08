Fuerteventura devuelve 12.000 kilos de alimentos para personas sin recursos bloqueados por la falta de un convenio

La responsable de Logística de la ONG El refugio majorero, Ana Ruth Cerón, ha anunciado este jueves la inminente devolución al Banco de Alimentos de Gran Canaria de los 12.000 kilos de mercancía que permanecen bloqueados, “para evitar que terminen caducando”.

En la reunión que mantuvieron este jueves miembros de la asociación con la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Yanira Domínguez, la edil trasladó la imposibilidad de derivar personal del área a labores de certificación del destino de la ayuda alimentaria que reparte esta organización entre colectivos desfavorecidos, principalmente de El Charco.

Esta situación ha provocado la acumulación de los alimentos, ya que desde abril se ha dejado de pasar los informes que debe firmar un trabajador social. Debido a los trámites realizados en meses pasados, en el mes de julio todavía 48 familias recibieron una entrega de alimentos, pero en agosto la cantidad de beneficiarios bajará a 16 y en septiembre a cinco, al vencerse las certificaciones.

“Nosotros somos voluntarios, actuamos como meros intermediarios entre el Banco de alimentos y las familias, pero, si no se nos permite actuar, es mejor devolver la ayuda para que la puedan aprovechar otras personas en Gran Canaria”.

Yanira Domínguez explicó que se ha instado a El refugio “a contar con su propio personal, en este caso un trabajador social, para lo que hay disponibles subvenciones públicas de distintas instituciones, ya sea Ayuntamiento, Cabildo o Gobierno de Canarias”. La edil insiste en que la normativa exige la firma de un convenio u otra herramienta de colaboración reglada, que actualmente no existe entre el Ayuntamiento y al ONG. “Hay otras organizaciones que se autogestionan, cuentan con su propio personal y funcionan con ayudas públicas que justifican convenientemente”, dice.

Por otra parte, la responsable de Servicios Sociales de Puerto del Rosario explica que el Área que dirige “lleva a cabo sus propias líneas de ayuda y programas” y que no cuenta con personal suficiente para asumir la labor de otras entidades.

Sin convocatorias de subvenciones

A este respecto, Ana Ruth Cerón ha aclarado que “el Ayuntamiento, de momento no ha sacado las convocatorias para subvenciones, mientras que el Cabildo, aún no ha resuelto la suya, así que no sabemos qué cantidad se nos asignará de los 8.000 euros que hemos solicitado. Sin tener esa información, no vamos a contratar a nadie”, sentencia la portavoz de El refugio majorero.

Lo que sí es seguro es que buena parte de los 70 voluntarios con los que cuenta la ONG tendrán que volver a cargar “a mano” los palés de alimentos donados por el Banco, “lo que nos lleva una mañana entera, ya que también hay que pedir permiso para cortar el tráfico en la calle debido a las dimensiones del contenedor”.

Por otra parte, este jueves una treintena de afectados se manifestaron a la entrada del Ayuntamiento de la capital, pidiendo una solución para evitar la devolución de la mercancía, “pero nadie los ha recibido, no ha salido ni el alcalde ni la concejala”, concluye Ana Ruth.