El Negrín, primer hospital español en celebrar unas jornadas sobre hipertensión pulmonar y enfermedad vascular

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín acoge del 9 al 11 de julio la primera Jornada Nacional Multidisciplinar de Enfermedad Vascular Pulmonar e Hipertensión Pulmonar, en la que se reunirán varios profesionales en la materia para recibir formación y debatir sobre la actualidad de estas patologías.

El doctor Gregorio Pérez Peñate, médico especialista de este hospital grancanario y coordinador de la jornada, explica que es inédita tanto en Canarias como en el resto del país. “Somos los únicos que hemos realizado algo así, un curso tan completo como este no creo que haya”, asegura. Se trata de un curso dirigido tanto a profesionales de las islas como del resto de España y que se realizará en las instalaciones del hospital, designado como centro de excelencia en la formación de especialistas en patologías vasculares pulmonares e hipertensión pulmonar compleja. La jornada contará con dos partes, una formativa y otra científica, en la que se debatirán temas de actualidad.

Su celebración está motivada por sociedades científicas, que piden una mayor divulgación y formación de esta enfermedad rara. “En Canarias hay muchos casos de hipertensión pulmonar, sin embargo hay pocos de enfermedad vascular. Los riesgos de sufrir esta patología son altos, por lo que se requiere un tratamiento individualizado para evitar que derive en hipertensión tromboembólica crónica” comenta el doctor Peñate, que en su ponencia tratará la enfermedad tromboembólica venosa. Se trata de una enfermedad en que la trombosis migra de las piernas hacia el pulmón produciendo así un tromboembolismo pulmonar.

Algunas de las causas más frecuentes que producen la hipertensión pulmonar son las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. El doctor Miguel Ángel Gómez Sánchez, cardiólogo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, hablará en su ponencia de dos formas de hipertensión pulmonar. La primera es un caso que aparece en las funciones del lado izquierdo del corazón, en la que cuando una válvula visceral no funciona bien, deriva en hipertensión. Según el doctor, “se trata de una enfermedad muy rara, que solamente padecen entre dieciséis y cincuenta de cada millón de españoles”. Hay veces que lo que se produce es una hipertensión pulmonar por disfunción diastólica, en la que el paciente sufre una alteración del ventrículo izquierdo, lo que hace que muchas veces la confundamos con la rara. Es importante diagnosticarla bien.

En su segunda charla, el doctor Sánchez tratará la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, en la que el paciente desarrolla trombos en el árbol vascular pulmonar que, al acumularse, aumentan la presión pulmonar, pudiendo provocar la muerte. “Es frecuente que el trombo fresco se disuelva, pero hay una serie de casos en que esto no tiene lugar y los trombos se endurecen muchísimo. Si lo descubrimos y extraemos los coágulos próximos al corazón, la enfermedad se puede curar”, afirma. No obstante, hay veces que esta operación no se puede llevar a cabo y se recurre a medicación, que no cura pero alarga la vida.

La hipertensión pulmonar es la tercera causa de enfermedad cardiovascular del ser humano. Puede incluso complicar otras enfermedades del corazón, del pulmón o del hígado, por lo que su diagnóstico y tratamiento son cruciales. “La clave es formar a las personas que manejan la enfermedad y aumentar el conocimiento de que esta enfermedad existe, y hay que ir a por ella. Es una enfermedad multidisciplinar que requiere la participación de muchos especialistas coordinados bien en el mismo hospital o en otros. Cuanto antes se detecta, mejor es el tratamiento”, concluye el doctor, a la vez que aplaude la iniciativa del curso.